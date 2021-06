Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Fabio Panetta, sagte am Montag, dass das "Risiko von Zweitrundeneffekten bei der Inflation begrenzt bleibt." Weitere Zitate "Es scheint nicht so zu sein, dass die Wirtschaft "heiß" läuft." "Der heutige Politik-Mix in Europa ist eindeutig besser als das, was wir vorher hatten." "Die Wahrscheinlichkeit, ...

