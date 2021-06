Mainz (ots) - In der Spezialsendung "Aktenzeichen XY... gelöst!" präsentiert Rudi Cerne erneut drei Kriminalfälle, die durch die ermittelnden Behörden aufgeklärt werden konnten. Kriminalpsychologin Lydia Benecke gibt im Studio Einblicke in die Psyche der Täter - am Mittwoch, 30. Juni 2021, 20.15 Uhr, im ZDF.Mord ohne Leiche: Ein Mädchen verschwindet spurlos. Die Polizei geht bald von einem Verbrechen aus. Es dauert Jahre, bis die Ermittler einen Tatverdächtigen im Visier haben. Ihn zu überführen ist schwierig.Tod eines Familienvaters: Ein Mann wird zu Hause ermordet. Schnell scheint der Täter gefunden. Doch beim Gerichtsprozess wartet auf die Ermittler eine faustdicke Überraschung.Rätselhafter Vermisstenfall: Ein Mann wird vermisst - in seinem Haus werden Blutspuren gefunden. Der Fall gestaltet sich schwierig und hält viele Wendungen für die Polizei bereit, ehe am Ende die Handschellen klicken.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aktenzeichenxySendungsseite in der ZDFmediathek: https://aktenzeichenxy.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4954261