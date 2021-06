Berlin Friedenau (ots) - Heinz-Martin Weigand ist Ihr Heilpraktiker für Psychotherapie in Berlin. Er behandelt sämtliche psychosomatische Krankheiten in seiner Praxis. Hypnotherapie, Gesprächstherapie und Klangtherapie gehören zu den Spezialgebieten des Heilpraktikers.Gerade wenn Sie nach "Hypnosetherapie Berlin Friedenau " suchen, haben Sie mit dem Spezialisten Heinz-Martin Weigand den goldrichtigen Experten gefunden.Der Heilpraktiker bietet verschiedene Methoden an, damit Sie sich die Methode aussuchen können, welche am besten zu Ihnen passt. Zu den verschiedenen Möglichkeiten gehören zum einen die Gesprächstherapie, welche sich expliziert auf klientenzentrierte Psychotherapie bezieht. Hier steht die Kommunikation zwischen Klient und Therapeut im Vordergrund. Der Spezialist für Hypnosetherapie Heinz-Martin Weigand kommt Ihnen mit positiver Wertschätzung und der nötigen Achtung entgegen, er versteht Ihre Lebenszusammenhänge und beurteilt diese komplett vorurteilsfrei. Er spiegelt die Probleme und Konflikte seiner Klienten wieder und leitet somit den Heilungsprozess ein. Angewandt wird diese Möglichkeit beispielsweise bei Depressionen, Phobien, Burn-out oder auch akuten Belastungen, somatoformen Schmerzen und Anpassungsstörungen.Eine weitere Therapiemethode ist die Klangtherapie. Hierbei löst der Heilpraktiker (https://psychotherapie-hpp.de/) seelische Blockaden durch unterschiedliche Klänge. Der körperliche Krankheitsverlauf wird dadurch positiv beeinflusst, da die Schallwellen den Körper bis in sein Innerstes erreichen und somit den Geist unterbewusst heilen. Angewandt wird diese Therapie bei Krebserkrankungen, der Schmerztherapie oder auch unterstützend zur Gesprächstherapie bei psychischen Störungen. Die Emotionen des Klienten werden direkt beeinflusst, die entspannende Wirkung der Schallwellen holt Bilder aus dem Unterbewusstsein hervor, mit welchen im Anschluss therapeutisch gearbeitet werden kann.Ein großer Schwerpunkt von Hypnosetherapie Spezialist Heinz-Martin Weigand liegt auf der Hypnotherapie nach Milton Erickson. Bei dieser Therapie handelt es sich um eine Kurzzeittherapie, welche manchmal nur vier bis zehn Sitzungen benötigt. Mittlerweile ist die Therapiemöglichkeit vom wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie anerkannt und zugelassen worden. Die sehr guten Therapieerfolge in Verbindung mit einer kurzen Behandlungszeit sprechen positiv für sich.Bei dieser Art der Therapie behält der Klient zu jeder Zeit die Kontrolle über sich und seinen Körper. Er wird von Heinz-Martin Weigand in einen tranceähnlichen Zustand zwischen Schlaf und Wachsein gebracht, in welchem er völlig entspannt und sicher ist. In diesem Zustand führt der Heilpraktiker Suggestionen und Interventionen durch, welche dem Klienten dabei helfen, Herausforderungen und Probleme auf seine eigene Art zu bewältigen.Gerade Menschen, welche unter Depressionen, Angstzuständen, posttraumatischen Belastungsstörungen Schlafstörungen oder auch somatoformen Schmerzen und Zwängen leiden, eignet sich diese Therapie ungemein. Der Heilpraktiker klärt Sie vorher über die gesamte Anwendung der Therapie auf und führt diese mit äußerstem Feingefühl durch. Sie sind zu jeder Zeit sicher und haben die volle Kontrolle, eine Unterbrechung ist jederzeit möglich.Heinz-Martin Weigand verfügt über die Ausbildung für therapeutische Kommunikation nach Carl Rogers, welcher er am Steinbeis-Transfer-Institut erfolgreich abgeschlossen hat. Auch die therapeutische Arbeit mit Klängen erlernte der Heilpraktiker an diesem Institut. An Weiterbildungen in der integrativen Schmerzmedizin sowie der Theorie und Praxis der klangbegleitenden Psychotherapie nahm der Heilpraktiker in Berlin teil. Er erlernte weiterhin die Hypnotherapie nach Milton Erickson.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Hypnosetherapie Berlin Friedenau", erhalten Sie auf der Webseite https://psychotherapie-hpp.de/ (https://psychotherapie-hpp.de/)Pressekontakt:Heinz-Martin WeigandTelefon: +49 171 7920991E-Mail: info@psychotherapie-hpp.deOriginal-Content von: Heinz-Martin Weigand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156832/4954269