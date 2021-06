München (www.anleihencheck.de) - So ein bisschen erinnern die Notenbanken mit ihrem derzeitigen Handeln an Magier, die Dinge vor den Augen des staunenden Publikums einfach verschwinden lassen, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Bei den Zentralbanken gehe es allerdings nicht um Spielkarten oder andere Gegenstände, die scheinbar einfach weggezaubert würden. Bei ihnen stünden die weltweit hohen rekordhohen Schuldenberge im Fokus. Angesichts der aktuellen Geldpolitik vor allem der US-Notenbank Federal Reserve, aber auch der EZB, dränge sich der Eindruck auf, dass diese Schuldenberge "weginflationiert" werden sollten. ...

