Hannover (www.anleihencheck.de) - Diese Woche scheint grob betrachtet dreigeteilt zu sein, so die Analysten der Nord LB.Während im ersten Drittel neben weiteren Achtelfinalspielen der Euro 2020 einige europäische Wirtschaftsdaten wie das europäische Economic Sentiment und die deutschen Konsumentenpreise bereits für den Berichtsmonat Juni anstünden, würden in der Mitte der Woche die asiatischen Konjunkturdaten mit dem chinesischen CFLP PMI und dem Caixin PMI sowie der japanischen Tankan-Umfrage in den Fokus rücken. Den Abschluss der Woche würden dann aber wieder ganz eindeutig die Highlights aus den USA mit dem ISM PMI und dem Arbeitsmarktbericht bilden. ...

