Das Bundesland Salzburg ist in Österreich laut einem OECD-Bericht am stärksten von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie getroffen worden. 32 Prozent der Jobs seien in Gefahr gewesen, der höchste Wert unter den neun Bundesländern. Begründet wird das in dem Bericht zu Klein- und Mittelunternehmen (KMU) mit der regionalen Konzentration von Groß- und Einzelhandel sowie Hotellerie und Gastronomie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...