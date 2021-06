GBP/USD ist auf breiter Front am stärksten und handelt wieder über 1,3900. Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank, erwartet jedoch, dass das Paar in Richtung der Unterstützungslinie 2020-2021 bei 1,3796 zurückrutschen wird. Der Bereich 1,3977/1,4018 dürfte das Paar deckeln "GBP/USD wird in Richtung der 2020-2021-Unterstützungslinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...