Nachdem die Immofinanz heute mitgeteilt hat, das Angebot an die S Immo-Aktionäre, nach deren Entscheidung gegen die Abschaffung des Höchststimmrechts, nicht weiter zu verfolgen, heißt es seitens S Immo-CEO Bruno Ettenauer: "Ich denke, die Botschaft der Aktionäre - nicht zuletzt auch der Kleinanleger - in unserer außerordentlichen Hauptversammlung war deutlich: Man erwartet sich im Falle einer Übernahme einen fairen Preis. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Immofinanz ihr Angebot zurückgezogen hat. Ich habe immer betont, dass die Stand-alone-Variante hochattraktiv ist und wir freuen uns darauf, diese nun umzusetzen. Dass uns so viele Aktionäre das Vertrauen dafür geschenkt haben, ist für uns ein zusätzlicher ...

