Die wichtigsten Indizes an der Wall Street handeln am Montag gemischt - Der S&P 500 und der Nasdaq Composite erreichten beide neue Rekordhochs - Energieaktien underperformen unter dem Druck der fallenden Rohölpreise - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA starteten gemischt in die neue Woche, da es an signifikanten fundamentalen Faktoren mangelte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...