Die US-Steuerbehörde IRS lässt in der Verfolgung von Steuersündern nicht locker.Bern - Die US-Steuerbehörde IRS lässt in der Verfolgung von Steuersündern nicht locker. Sie will von den Schweizer Behörden mittlerweile Informationen über Kontendaten bei insgesamt 40 Schweizer Finanzinstituten erhalten. In dem Amtshilfegesuch geht es um Bankkonten, welche die betreffenden Schweizer Institute bereits früher in aggregierter Form dem IRS gemeldet hatten. Eine erste «Tranche» der...

Den vollständigen Artikel lesen ...