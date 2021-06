Der Apple-Konzern verfolgt eine strikte Geheimhaltungspolitik. Im Vorfeld neuer Produkte oder geplanter Veranstaltungen übt sich der iPhone-Hersteller in Sachen Informationspolitik in größter Zurückhaltung. Dennoch bringen Leaker immer wieder Informationen an die Öffentlichkeit - Apple unternimmt nun Schritte gegen derartige Vorabveröffentlichungen.? Apple geht offenbar verstärkt gegen Leaker vor? Angeblich Anwaltsschreiben gegen chinesische Blogger verschickt? Drohung mit rechtlichen Schritten"One ...

Den vollständigen Artikel lesen ...