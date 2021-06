Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Verdoppelung der Zugriffsgeschwindigkeit mit dualer 5G-NetzwerkkonvergenzDie ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein großer internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, hat auf dem Mobile World Congress 2021 sein 5G Indoor CPE MC8020 der dritten Generation vorgestellt.ZTE hat bereits 2018 einen der ersten 5G-Router der Welt vorgestellt, den ZTE 5G Indoor CPE MC801. Das 5G Indoor CPE MC801A der zweiten Generation wurde 2019 auf den Markt gebracht und mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet. Derzeit ist das 5G Indoor CPE MC801A in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten verfügbar.Produkt-Highlights:- Unterstützt sowohl 5G SA- und NSA-Modi als auch Sub-6GHz- und mmWave-Spektrumbänder.- Ermöglicht Dual-Path-Konvergenz von 5G und kabelgebundenem Breitband mit der exklusiven zlink Boost-Technologie, die einen Dual-Gigabit-Zugang ermöglicht.- Verwendet die neueste Wi-Fi 6 AX5400-Zugangstechnologie, die eine um 200 Prozent schnellere Zugriffsgeschwindigkeit als die der vorherigen Generation bietet.- Verwendet eine vierfache omnidirektionale Antenne mit hoher Verstärkung, um ein 5G-Hochgeschwindigkeitsnetzwerk für bis zu 128 Wi-Fi-Benutzer gleichzeitig bereitzustellen.Um den schnell wachsenden Bedarf an Live-Übertragungen zu unterstützen, bietet das ZTE 5G Indoor CPE MC8020 der dritten Generation hochwertige 5G-Konnektivität, bewältigt Netzwerküberlastungen in komplexen Szenarien, erfüllt die Konfigurationsanforderungen auf Unternehmensebene und verfügt über verbraucherfreundliche Einstellungen für eine einfachere Smart Home-Konnektivität.3.0 Super-Antennen-TechnologieDie neueste 3.0-Superantennentechnologie von ZTE erreicht eine echte Rundstrahlhöhe für eine verbesserte 5G-Signalpenetration. Die neue Superantennen-Technologie liefert 15 Prozent mehr Reichweite und 20 Prozent schnellere Zugriffsgeschwindigkeit als die des ZTE 5G Indoor CPE MC801A.Schnelle Konnektivität für komplexe SzenarienMit der neuesten Enterprise-Level-NPU von Qualcomm® bietet das ZTE 5G Indoor CPE MC8020 Wi-Fi 6, 4x4 MIMO und 4KQAM mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 5,4 Gbps für bis zu 128 Nutzer gleichzeitig. Er unterstützt wichtige Wi-Fi 6-Technologien wie OFDMA, TWT und BSS-Colouring und nutzt die KI-Rechenleistung auf Chipebene - so werden Interferenzen und Stromverbrauch effektiv reduziert und gleichzeitig höhere Service-Level-Agreements (SLAs) für gleichzeitig verbundene, vielfältige Nutzungsprofile erfüllt.zLink BoostDie fortschrittliche zLink Boost-Technologie konvergiert automatisch drahtlose und kabelgebundene Breitbandnetzwerke und verdoppelt die Upstream- und Downstream-Geschwindigkeit des ZTE 5G Indoor CPE MC8020, um eine konstante Hochgeschwindigkeitsverbindung zu erreichen.NFC One-Touch-VerbindungMit der neuen NFC-Funktionalität kann der ZTE 5G Indoor CPE MC8020 mit nur einer Berührung mit NFC-fähigen Smartphones verbunden werden. Die Verbindung von Fernsehern, Computern und intelligenten Geräten mit dem ZTE Indoor 5G CPE MC8020 kann ohne Änderungen an den Wi-Fi-Netzwerkeinstellungen automatisiert werden.Führende 5G-InnovationenMit 16 Jahren Erfahrung im Bereich mobiles Internet und fast 1000 Patenten in diesem Bereich hat ZTE weltweit mehr als 200 Millionen mobile Internetgeräte ausgeliefert, wobei die Auslieferungen der selbstentwickelten Chipsätze 30 Millionen übersteigen. Bis heute wurden die 5G-Mobilfunkendgeräte von ZTE in mehr als 30 Ländern und Regionen kommerziell eingesetzt.Pressekontakt:e:Margaret MaZTE CorporationTel.: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122374/4954520