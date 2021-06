NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Corona-Impfungen:

Dass es keine Impfpflicht geben wird, ist eine politische Entscheidung. Sie ist gefällt; niemand wird sie zurücknehmen. Doch sie ist zugleich der Abschied von der so genannten Herdenimmunität. Sicher kann die Politik weiter mit Anreizen arbeiten. Wenn sie etwa Clubs und Discos wieder öffnen, den Zugang aber an ein gültiges Impfzertifikat koppeln sollte, könnte sie womöglich bei Jüngeren die Impfbereitschaft nach oben schrauben. Vergleichbar läuft das bereits in der Gastronomie, die ihre Innenräume nur für negativ Getestete öffnen darf. Oder eben für Geimpfte./be/DP/jha