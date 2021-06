Shanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay gab heute den Start des neuen Mobile QuickPass-Dienstes bekannt, der UnionPay kontaktlose Zahlungen, QR-Code-Zahlungen und In-App-Zahlungen unterstützen wird. Die neue Produktlösung wird das mobile Bezahlerlebnis für UnionPay-Karteninhaber erheblich verbessern.Mit diesem aktualisierten Mobile QuickPass können Kunden Zahlungen in einer Vielzahl von Zahlungsszenarien durchführen, sowohl online als auch offline, innerhalb und außerhalb des chinesischen Festlandes. Bei Offline-Zahlungen könnten Kunden einfach auf die seitliche Schaltfläche doppelklicken, um bei Bedarf per QuickPass oder QR-Code zu bezahlen, ohne dass sie irgendwelche Apps herunterladen oder öffnen müssen.Bislang hat UnionPay sein globales Akzeptanznetzwerk auf 180 Länder und Regionen ausgeweitet, von denen mehr als die Hälfte UnionPay QR-Code oder mobile QuickPass-Zahlungen akzeptieren. UnionPay-Karteninhaber können den Komfort des mobilen Bezahlens bei mehr als acht Millionen Händlern außerhalb des chinesischen Festlandes genießen.Der aktualisierte UnionPay Mobile QuickPass-Service hat mehrere Zahlungslösungen integriert und unterstützt eine Reihe von Mehrwertdiensten und Premium-Promotions.Um dem veränderten Zahlungsverhalten der Verbraucher gerecht zu werden, ist UnionPay bestrebt, die globale Einführung innovativer Produkte zu erweitern. Bislang wurden in 20 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands über 90 innovative Produkte entwickelt oder aktualisiert, darunter die UnionPay App, QuickPass und QR-Code-Geldbörsen, die Technologien von UnionPay nutzen. Letztes Jahr hat UnionPay in Pakistan eine Mobile-Wallet eingeführt, die sowohl kontaktlose als auch QR-Code-Zahlungen ermöglicht.Derzeit wird dieses neue Upgrade für innovative Produkte die Zahlungsoptionen für Karteninhaber weiter beschleunigen und UnionPay in die Lage versetzen, innovativere Kooperationsmodelle mit Industriepartnern zu erforschen und den lokalen Bedürfnissen der Überseemärkte gerecht zu werden.Pressekontakt:Ou Shuting+86-18201987535oushuting@unionpayintl.comOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114064/4954525