28.06.2021 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)'s Ambitionen sind gross und man versucht jede Nische im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Und Ballard Power's Premiumkunde Wrigktbus stand gestern für Londons Mayor Sadiq Khan im Mittelpunkt: Die ersten 20 Doppeldeckerbusse mit Ballard Power Brennstoffzellen werden die Linie 7 7 zwischen East Acton und Oxford Circus bedienen. Ein Anfang. Und dazu werden diese Linienbusse in einer brandneuen von NEL Asa (ISIN: NO0010081235) gelieferten Wasserstofftankstelle täglich mindestens einmal in maximal 5 Minuten betankt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...