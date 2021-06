Die Renell Bank AG hat am 24. Juni von der BaFin die Lizenz für die Finanzportfolioverwaltung erhalten. Damit erweitern die Frankfurter ihre Geschäftsfelder. Damit könne das neue Geschäftsfeld noch in diesem Jahr an den Start gehen. Die Bank werde zu Beginn zwei Fonds auflegen, deren Planungen schon sehr weit fortgeschritten seien, so der Finanzdienstleister in seiner heutigen Meldung. CEO Marc Renell ...

