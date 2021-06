DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Symrise investiert in schwedischen Anbieter von Tiergesundheitsprodukten Swedencare



29.06.2021 / 08:00

Strategische Kapitalbeteiligung an Swedencare in Höhe von 5 % durch Erwerb neu ausgegebener Aktien

Sehr gute Gelegenheit für Kooperationen und Wachstumsmöglichkeiten auf dem dynamischen globalen Markt für Tiernahrung

Die Symrise AG hat heute bekannt gegeben, eine strategische Beteiligung an Swedencare erworben zu haben. Swedencare ist ein schnell wachsender Anbieter von Premiumprodukten für Heimtiere. Mit diesem Schritt untermauert Symrise die führende Position als Anbieter von innovativen Lösungen und Anwendungen für Heimtiernahrung. Die Investition wird im Rahmen einer Kapitalerhöhung von Swedencare getätigt und erfolgt in vollem Einvernehmen mit dem Unternehmen und dessen Management. Insgesamt wird Symrise 5,06 % an Swedencare erwerben.

"Wir freuen uns darauf, ein strategischer Investor bei Swedencare zu werden und dieses schnell wachsende Unternehmen zu unterstützen. Swedencare ist eine beeindruckende Firma, die unsere Leidenschaft für Lösungen im Bereich Tiernahrung teilt. In vielen Märkten nimmt der Trend zur Heimtierhaltung erheblich zu und Besitzer entscheiden sich für Produkte, die den Gesundheitszustand ihrer Haustiere bestmöglich unterstützen", sagte Dr. Heinz Jürgen Bertram, CEO der Symrise AG. "Swedencare hat ein hochprofitables Geschäft mit einem vielfältigen Portfolio und internationaler Präsenz aufgebaut. Unsere Unternehmen haben viele Gemeinsamkeiten und komplementäre Aktivitäten. Wir sehen zahlreiche Möglichkeiten, unsere Kompetenzen gemeinsam zu stärken. Die Investition in Swedencare unterstreicht unser Engagement."

Swedencare hat seinen Hauptsitz in Malmö und ist im Nasdaq First North Growth Market an der Börse Stockholm notiert. Das Unternehmen bietet Premiumprodukte im globalen und schnell wachsenden Markt für Gesundheitsprodukte für Katzen, Hunde und Pferde an. Das Produktportfolio umfasst ein innovatives, rein natürliches Nahrungsergänzungsmittel für die Zahn- und Mundhygiene, das in mehr als 30 Ländern patentiert ist. Außerdem bietet Swedencare eine breite Palette an Pflegeprodukten für Haustiere sowie Nahrungsergänzungsmittel für verschiedene andere Anwendungsgebiete, wie beispielsweise Gelenke und Mobilität. Swedencare vertreibt seine Produkte in fünfzig Märkten weltweit über Tierarztpraxen und Zoohandlungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen internationalen Online-Vertrieb. Seit dem Börsengang im Jahr 2016 hat Swedencare seine Aktivitäten sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Zukäufe ausgebaut. Swedencare erzielte einen Umsatz (April 2020 - März 2021) von 336 Mio. SEK (ca. 32 Mio. €) und ein EBITDA von 96 Mio. SEK (ca. 9 Mio. €), was einer EBITDA-Marge von 28,5 % entspricht. Swedencare beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter in sieben Ländern weltweit.

Symrise ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Heimtiernahrung. Der Konzern nutzt sein fundiertes Know-how im Bereich organischer und funktionaler Inhaltsstoffe, um die Futterakzeptanz von Tiernahrung zu verbessern und Lösungen zu entwickeln, die sich positiv auf die kardiovaskuläre und kognitive Gesundheit von Haustieren auswirken. Mit den vielfältigen Aktivitäten und dem umfassenden Know-how im Bereich der Mundhygiene sieht Symrise eine Reihe von Möglichkeiten, gemeinsam mit Swedencare weitere Wachstumschancen zu erschließen.

Håkan Lagerberg, CEO von Swedencare, sagte: "Wir begrüßen Symrise als neuen strategischen Investor und sehen das Engagement als Bestätigung für unsere Geschäfts- und Wachstumsstrategie. Wir sind überzeugt, dass wir von der umfassenden Erfahrung von Symrise im Bereich Forschung & Entwicklung sowie im Marktsegment für Tiernahrung profitieren können."



Über Swedencare:



Swedencare, ein börsennotiertes Unternehmen am NASDAQ First North Growth Market, ist auf die Gesundheit von Haustieren spezialisiert. Das Unternehmen produziert teils in eigenen Werken und vermarktet und vertreibt Premiumprodukte auf einem globalen und schnell wachsenden Markt. Das Unternehmen verfügt über eine breite Palette an starken Marken und Produkten in den meisten Therapiebereichen, zu denen unter anderem Animal Pharmaceuticals(R), nutravet(R), NutriScience, PetMD(R), Stratford(R), VetWELL(R) sowie ProDen PlaqueOff(R) für die Mundgesundheit von Hunden und Katzen gehören. Der Hauptsitz von Swedencare befindet sich in Malmö, Schweden. Darüber hinaus zählen zwölf Tochtergesellschaften in sieben Ländern zum Unternehmen.

Über Symrise:



Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com