Aktien: GameStop am Scheideweg

Anzeige / Werbung Analysten und Anleger warten auf überzeugende Zahlen vom GameStop-Management. Dieses kann noch nicht liefern, die Aktie steht daher am Scheideweg. GameStop hat sich schnell vom Verkauf von Videospielen in stationären Läden hin zum E-Commerce verlagert. Das wurde von den Anlegern honoriert, doch die größten Einflüsse auf den Aktienkurs kommen aus den sozialen Medien und sorgen für eine hohe Volatilität. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. 3 Analysten decken die Aktie derzeit ab und die Kursziele könnten nicht unterschiedlicher sein: 10, 50 und 190 Dollar. Alle Einschätzungen liegen unterhalb des aktuellen Kurses bei rund 215 Dollar. Das Unternehmen verkaufte außerdem Aktien im Wert von etwa 1,68 Mrd. Dollar zu Marktpreisen, wechselte den Vorstand aus und strich langfristige Schulden aus der Bilanz, abgesehen von 445 Mio. Dollar an Leasingverpflichtungen. Obwohl GameStop seine Bemühungen skizziert hat, die führende E-Commerce-Plattform für Gamer zu werden, wie z.B. die Investition in Technologie und die Erweiterung der Produktpalette, haben Analysten auf mehr Details wie etwa finanzielle Ziele gewartet. GameStop-Aktie unter Druck Doch der operative Schub blieb aus und nun hängt die Aktie von GameStop an der wichtigen Unterstützung von rund 200 Dollar. Der kurzfristige Trend ist nach der jüngsten Korrektur seit Anfang Juni noch intakt, wobei der MACD (Momentum) aber abwärts gerichtet ist. Ein Bruch der Unterstützung erscheint daher möglich. Die nächste signifikante Unterstützung liegt bei knapp 120 Dollar. Enthaltene Werte: US36467W1099,US88160R1014,CA09228F1036,US00165C1045,DE000A2YN900

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )