Der deutsche Leitindex hat gestern unter dem Strich einen ruhigen Auftakt in die neue Handelswoche hingelegt. Dabei bewegte sich der DAX zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her. Am Ende lag er bei 15.554 Punkten. Das ist ein Minus von rund 0,3 Prozent. Die Marktidee ist diesmal der TecDAX.