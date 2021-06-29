BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 54 (55) EUR - 'OVERWEIGHT'EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 38,30 (35,00) EUR - 'OUTPERFORM'EXANE BNP HEBT VOESTALPINE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 33,0 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 19300 (18700) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3600 (3300) CHF - 'UNDERPERFORM'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 28,00 (27,50) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 1200 (1160) PENCE - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 260 (250) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 123 (118) CHF - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MAGFORCE AUF 10,10 (12,45) EUR - 'BUY'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 108 (105) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 111 (114) EUR - 'OUTPERFORM'EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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