Das ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Juni kräftig gestiegen.Es legte auf 103,7 Punkte von 100,2 im Mai zu. Eigentlich nicht überraschend - heizen doch die Öffnungen und die boomende Industrie die Nachfrage nach Arbeitskräften an.



Im verarbeitenden Gewerbe setzte sich der Anstieg des Beschäftigungsbarometers weiter fort. Im Maschinenbau und in der Elektroindustrie werden sehr expansive Beschäftigungspläne verfolgt. Auch im Dienstleistungssektor hat die Arbeitskräftenachfrage einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Insbesondere bei den Personaldienstleistern wird neues Personal gesucht. Auch der Handel geht vorsichtig in die Offensive bei Neueinstellungen. Und auf dem Bau gibt es weiterhin eine leicht positive Tendenz bei der Beschäftigung.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



