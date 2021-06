Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag zunächst hochziehen und bis 15.668 Punkte ansteigen. Damit stieg der DAX auch über den 10er-EMA an. In der Folge ging es aber wieder abwärts, es bildete sich eine bearisher Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper direkt unter dem 10er-EMA. Der kurzfristige Abwärtstrend ist im DAX weiterhin intakt und solange der DAX unter dem 10er-EMA notiert, ...

