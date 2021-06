Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) wächst auch im Corona-Umfeld. Während man in 2020 den Umsatz noch deutlich um 15% auf 388 Mio EUR steigern konnte - mit einem um 10 % gestiegenen EBIT der Gruppe in Höhe von 36 Mio EUR (EBITDA 64 Mio EUR, plus 22 %), ging es im Q1 "nur" um 7% auf 108 Mio EUR beim Umsatz und einem zufriedenstellenden EBIT-Anstieg von 15% auf 12 Mio EUR weiter. Natürlich auch dem eingebrochenem Präsenzgeschäft in Corona-Zeiten geschuldet. Und neue Kooperation sollte wieder mal Wachstumsschub bringen können - nach der Pilotphase Die Hypoport SE und die TeamBank AG - Stichwort: ...

