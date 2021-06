AG2R LA MONDIALE und Akur8 freuen sich, ihre Kooperation bekannt zu geben. Die Zusammenarbeit soll den Prozess der Preisgestaltung bei Krankenversicherungen von AG2R LA MONDIALE transformieren. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass AG2R LA MONDIALE Innovationen zum Vorteil seiner Versicherungsnehmer vorantreiben möchte, und stärkt die Präsenz von Akur8 im Krankenversicherungssektor.

Die speziell für Versicherungsunternehmen entwickelte Lösung von Akur8 verbessert den Preisgestaltungsprozess, indem die Risiko- und Nachfragemodellierung unter Verwendung der eigenen geschützten Technologie automatisiert wird, die auf transparenter künstlicher Intelligenz beruht. Akur8 ermöglicht Versicherungsunternehmen, Modellierungszeiten drastisch zu senken, die Markeinführungszeit zu verkürzen und die Aussagekraft ihrer Modelle zu verbessern, während zugleich für absolute Transparenz und Kontrolle gesorgt wird.

Mit Akur8 überarbeitet AG2R LA MONDIALE seinen Pricing-Ansatz bei Krankenversicherungsprodukten, um seinen Versicherungsnehmern fairere, transparentere und maßgeschneidertere Preise anbieten zu können.

"Wir freuen uns überaus, dieses neue Kapitel mit AG2R LA MONDIALE aufzuschlagen. Dieser Schritt bezeugt ihren Innovationsgeist und ihre Fähigkeit, sich ständig anzupassen, um ihre Kunden besser zu bedienen, während die digitale Transformation zum Kernthema ihrer Pläne gemacht wird", sagte Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

"Diese Zusammenarbeit mit AG2R LA MONDIALE stellt einen wichtigen Schritt nach vorne in der kontinuierlichen Entwicklung von Akur8 dar. Sie stärkt die Relevanz der Lösung für Krankenversicherungen und festigt unsere Präsenz in Frankreich", sagte Brune de Linares, Chief of Sales bei Akur8.

"Wir freuen uns sehr, mit Akur8 zusammenzuarbeiten. In einer Umgebung, die nach mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit verlangt, suchen wir stets nach Wegen, unseren Versicherungsnehmern besser zur Seite zu stehen. Dieser Versuch mit Akur8 ist ein Paradebeispiel für diesen Ansatz. Wir hoffen, diese einzigartige, intuitive und innovative Lösung wird im zentralen Prozess der Preisgestaltung einen Mehrwert schaffen", sagte Anne-Charlotte de Raigniac, Director of Actuarial Services and Medical Approvals bei AG2R LA MONDIALE.

Über AG2R LA MONDIALE:

Als führender Personen- und Vermögensversicherer in Frankreich bietet AG2R LA MONDIALE Versicherungen für Privatpersonen, Unternehmen und Berufsbranchen. Zu seinem Portfolio zählen Kranken-, Vermögens- und Einkommensversicherungen, die im Falle von Unfällen schützen und die Rente sichern. Der Konzern bedient 15 Millionen Versicherungsnehmer und unterstützt täglich 500.000 Unternehmen. Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern zeigt AG2R LA MONDIALE seine Präsenz auf dem gesamten französischen Festland und darüber hinaus. Als Partnerschaft mit gemeinsamer, kooperativer Verwaltung entwickelt der Konzern kontinuierlich sein Modell zum Schutz der Gesellschaft weiter, in dem die Rentabilität und Solidarität, die Leistung und das soziale Engagement eng miteinander verknüpft werden. Täglich gibt der Konzern Millionen von Euro aus, um schutzbedürftigen Personen zu helfen sowie Privatpersonen und Gemeinschaftsinitiativen zu unterstützen.

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.ag2rlamondiale.fr @AG2RLAMONDIALE

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Versicherungspreisgestaltung durch transparente künstliche Intelligenz (KI). Akur8 hat eine einzigartige auf KI basierende Versicherungspreisgestaltungslösung entwickelt, welche die Modellierung für Versicherungsgesellschaften automatisiert, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die maschinelles Lernen und versicherungstechnische Welten in Einklang bringt.

