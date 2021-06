An der Börse läuft es für die Deutsche Telekom derzeit wie geschmiert. Das Mehrjahreshoch bei 18,15 Euro ist in Reichweite. Angesichts der massiven Investitionen, die rund um den Netzausbau anstehen, könnte laut Konzernchef Timotheus Höttges nun dennoch eine neue Strategie angebracht sein.In einer Videobotschaft auf dem Mobile World Congress (MWC) rückte Höttges vom langjährigen Paradigma der Telekom als Infrastrukturunternehmen ab. "Wir müssen das Netz nicht unbedingt besitzen", so der Telekom-CEO. ...

