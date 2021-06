DGAP-News: Kirchhoff Consult AG / Schlagwort(e): Studie

Vorstandsfotografie in den Geschäftsberichten 2020: Nur rund 20 % der Dax-160-Unternehmen zeigen aktuelles Gruppenfoto



29.06.2021

VORSTANDSFOTOGRAFIE IN DEN GESCHÄFTSBERICHTEN 2020: NUR RUND 20 % DER DAX-160-UNTERNEHMEN ZEIGEN AKTUELLES GRUPPENFOTO Hamburg, 29. Juni 2021 - Das vergangene Jahr war ein außergewöhnliches - auch für die Unternehmenskommunikation. So gestaltete sich die Organisation von Veranstaltungen und Vor-Ort-Terminen im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie deutlich herausfordernder. Hiervon betroffen waren unter anderem die jährlichen Fototermine der Vorstände für die Geschäftsberichte. Die Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult AG beschäftigte sich deshalb mit der Frage, welche kreativen Lösungen die größten börsennotierten Unternehmen zur Präsentation ihrer Vorstandsmitglieder in den Geschäftsberichten fanden. Im Rahmen einer Kurzstudie "Vorstand auf Abstand - Eine Analyse der Vorstandsinszenierung in den DAX-160-Geschäftsberichten 2020" untersuchte Kirchhoff Consult die grafische und bildliche Inszenierung der DAX-160-Vorstände in den Geschäftsberichten 2020.



Die Analyse der aktuellen sowie der Vorjahres-Geschäftsberichte ergab, dass die fotografischen Darstellungen in den Geschäftsberichten für das Jahr 2020 gefragt waren, jedoch insgesamt deutlich weniger Unternehmen aktuelle Aufnahmen ihrer Vorstände abdruckten. Während im Vorjahr noch 75 der DAX-160-Unternehmen aktuelle Gruppenfotos ihrer Vorstände gezeigt hatten, waren es in der Berichtssaison 2020 nur noch 29 Unternehmen. Diese Entwicklung ist vermutlich auf die während der COVID-19-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen zurückzuführen. Insgesamt wurden für Gruppenabbildungen in den Geschäftsberichten neben aktuellen Gruppenfotos auch Archivbilder aus dem Vorjahresbericht oder Montagen und Illustrationen genutzt. 26 % der Unternehmen verzichteten in ihrem Geschäftsbericht sogar komplett auf die Abbildung des Vorstands.



Gleichzeitig zeigte sich, dass die Unternehmen bei der fotografischen Inszenierung ihrer Vorstände durchaus einfallsreich waren. So griffen z. B. zehn Unternehmen das Motiv des offensichtlichen Abstandhaltens für das Vorstandsfoto auf. Neben den Ergebnissen zu den beliebtesten Motiven stellt die Studie weitere Darstellungsformen der Unternehmen vor.



In der Kirchhoff-Studie berichtet Andreas Pohlmann, einer der bekanntesten CEO-Fotografen Deutschlands, in einem Interview über seine Erfahrungen in einem Jahr, in dem die von ihm begleiteten Fotoshootings anders als gewohnt verliefen.



Klaus Rainer Kirchhoff, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Kirchhoff Consult AG: "Vorstandsfotografie und Geschäftsberichte gehören fest zusammen. Die Aufnahmen erfreuen sich jedes Jahr wieder großer Beliebtheit. Sicher ist: Wer in den Geschäftsberichts-Archiven blättert, dem werden die teilweise besonderen Darstellungen aus dem Pandemiejahr 2020 auffallen."



ÜBER KIRCHHOFF Wir entwickeln nachhaltig Werte - für unsere Kunden und ihre Stakeholder. Kirchhoff ist ein Team von Spezialisten in den Bereichen Capital Markets, Corporate Communications und Sustainability. Erfahrung, Kreativität und ganzheitliches Denken zeichnen uns aus. Mit unseren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, bei der Begleitung von Börsengängen, im Bereich der Investor Relations sowie in der Strategieentwicklung und Kommunikation von unternehmerischer Verantwortung sind wir führend. Erfahren Sie mehr auf kirchhoff.de.

