Am deutschen Aktienmarkt nimmt die Schwankungsintensität deutlich ab. Anleger sollten die nächsten Handelsmarken kennen, um bei einem Ausbruch zügig reagieren zu können. Von Franz-Georg Wenner Wie so häufig in den Sommerwochen sehen wir aktuell bei sinkenden Umsätzen eine Pattsituation zwischen Käufern und Verkäufern. Positiv bleibt festzuhalten, dass der Markt die bisher erzielten Gewinne verteidigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...