Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Akquisition erweitert Mobileums umfassendes Netzwerkanalyse- und Customer-Intelligence-Portfolio für 5G- und Next-Generation-NetzwerkeMobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement sowie Test- und Überwachung, freut sich, die Übernahme von Niometrics, einem Anbieter von Deep Network Analytics, bekannt zu geben. Die Akquisition erweitert Mobileums Actionable-Analytics-Plattform um Funktionen zur Kundenerkennung, -bindung und -erfahrung, die es Kommunikationsdienstleistern ("CSPs") ermöglichen, neue Umsatzquellen zu identifizieren und die Kundenerfahrung über den gesamten Kundenlebenszyklus zu verbessern.Die Active Intelligence-Plattform von Mobileum ist eine führende, auf Telekommunikation fokussierte Analysetechnologie, die Roaming, Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement und Tests unterstützt.Die bestehenden Lösungen von Mobileum gewinnen die Kapazitäten von Niometrics für Deep Network Analytics und angewandtes Machine Learning dazu und das Portfolio wird ebenfalls um Customer Intelligence Lösungen erweitert. Durch tiefere Netzwerkeinblicke, eine 360-Grad-Kundensicht und eine verbesserte Datenschutzkontrolle wird die erweiterte Plattform von Mobileum das Wachstum beschleunigen und die Kundenbindung erhöhen. Die beiden Unternehmen haben bereits gemeinsam Aufträge gewonnen und verfügen über Erfahrung in der Integration ihrer Produkte bei der Lösung anspruchsvoller Kundenanwendungsfälle."Die Aufnahme von Niometrics in das Portfolio von Mobileum dient dazu, Telekommunikationsbetreibern eine End-to-End-Analyse-Engine zu bieten. Sie stärkt nicht nur ihr Netzwerk und ihre Konnektivität und sichert ihr Geschäft, sie bietet ihnen in Zeiten von 5G und der Weiterentwicklung der Geschäfte auch die Netzwerkintelligenz, um ihre Umsätze zu steigern und die Kundenerfahrung zu verbessern. Die bewährte Technologie von Niometrics und das angesehene Team von Branchenexperten machen diese Übernahme zu einer perfekten Ergänzung, um die Wachstumsstrategie von Mobileum zu beschleunigen", kommentiert Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum."Kommunikationsdienstleister haben einen direkten Zugang zu Kundenpräferenzen, Datenverbrauch und Loyalitätstrends, wie sie ihn sonst nirgends finden. Mit der analytischen Leistungsfähigkeit, um diese Datenpunkte zu nutzen, können CSPs nun diese Erkenntnisse einsetzen, um ihr Marketing und ihren Vertrieb zu segmentieren, die Endkunden personalisiert anzusprechen, neue digitale Partnerschaften aufbauen und Daten monetarisieren - und das unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzbestimmungen. Durch die Kombination unserer Produktportfolios sind wir in der Lage, den CSPs einzigartige Einblicke an jedem Kunden-Touchpoint zu bieten und sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, die Erwartungen an die Kundenerfahrung und die Serviceleistung immer wieder zu übertreffen", kommentiert Kostas Anagnostakis, CEO von Niometrics.Die Deep Network Analytics-Plattform ("DNA") von Niometrics, die Echtzeit-Datenanalysen, fortschrittliche KI- und maschinelle Lernalgorithmen sowie Deep Packet Inspection ("DPI"-Funktionen) umfasst, wird nun Teil der Active Intelligence-Plattform von Mobileum. Active Intelligence wird die kritischen Einblicke liefern, die Netzbetreiber für Netzwerkbetrieb, Roaming, Business Assurance, Tests, Service Assurance und Kundenbindung benötigen.Die mehr als 150 Mitarbeiter von Niometrics, die ihren Sitz in Singapur haben, werden zu Mobileum stoßen und damit das globale Team von Mobileum, das aktuell mehr als 1.800 Mitarbeiter umfasst, verstärken und den Engineering Hub in Asien vergrößern. Diese Akquisition wird die Kapazität zur Betreuung der mehr als 900 Telekommunikationskunden von Mobileum weiter ausbauen. Nach Abschluss dieser Akquisition verlassen sich 9 von 10 Telekommunikationsbetreiber auf Lösungen von Mobileum.Informationen zu Audax Private EquityDie Audax Group ist ein führender alternativer Investmentmanager mit Büros in Boston, New York und San Francisco. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat die Firma über 27 Milliarden Dollar an Kapital in ihren Geschäftsbereichen Private Equity und Private Debt aufgebracht. Audax Private Equity hat über 6 Milliarden Dollar in mehr als 135 Plattformen und über 950 Add-on-Unternehmen investiert und investiert derzeit aus seinem 3,5 Milliarden Dollar schweren, sechsten Private Equity-Fonds. Durch seinen disziplinierten Buy & Build-Ansatz versucht Audax, Plattformunternehmen bei der Durchführung von Add-on-Akquisitionen zu unterstützen, die das Umsatzwachstum ankurbeln, die Betriebsabläufe optimieren und den Eigenkapitalwert erheblich steigern. Mit mehr als 250 Mitarbeitern und über 100 Investment Professionals ist das Unternehmen ein führender Kapitalpartner für nordamerikanische Mittelstandsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Audax Private Equity: http://www.audaxprivateequity.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/audax-private-equity/).Informationen zu NiometricsNiometrics ist ein Netzwerkanalyse-Unternehmen, das Lösungen anbietet, die Kommunikationsdienstleistern (CSPs) dabei helfen, Strategien und Entscheidungen für neue digitale Geschäftsfelder, Customer Experience Management sowie Netzwerkplanung und -optimierung zu entwickeln.Durch die Analyse einer kombinierten Basis von über 500 Millionen Abonnenten, die täglich mehr als 60 PB an Daten konsumieren und austauschen, extrahiert, verarbeitet und transformiert Niometrics' proprietäre, umfassende Deep Network Analytics (DNA)-Technologie in Echtzeit komplexe Netzwerkdaten in Erkenntnisse, die es CSPs ermöglichen, bessere und zeitnahere Maßnahmen zu ergreifen, um höhere geschäftliche Renditen zu erzielen.Niometrics arbeitet mit einigen der größten Telekommunikationsanbieter der Welt zusammen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen und F&E-Zentren im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und im Nahen Osten.Besuchen Sie www.niometrics.com, um mehr zu erfahren.Informationen zu Mobileum Inc.Mobileum ist ein führender Anbieter von Telecom-Analysen für Roaming, Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement und nationale und internationale Verbindungstests. Mehr als 900 Kommunikationsanbieter verlassen sich auf die Mobileum-Active-Intelligence-Plattform, die fortschrittliche, auf Analysen basierende Lösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, operative Erkenntnisse mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, um ihren Umsatz zu steigern, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Kosten zu senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und verfügt über weltweite Niederlassungen in Dubai, Deutschland, Indien, Portugal, Singapur und Großbritannien.Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ (http://www.mobileum.com/) und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.