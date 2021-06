Tagesausblick für 29.06.: DAX startet schwach in die neue Woche. US-Tech-Werte erneut im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starteten mit leichten Verlusten in die neue Woche. Die Mischung aus Konjunkuroptimismus und inflations- und coronabedingten Zurückhaltung halten DAX & Co aktuell in Schach. Im Wochenverlauf werden noch eine Reihe von Wirtschaftsdaten erwartet. Zudem rücken mit dem Quartalsende Geschäftszahlen in den nächsten Tagen wieder in den Fokus. Ob sie aktuell jedoch die Kraft haben, die Aktienmärkte aus ihrer Lethargie zu reißen, muss sich allerdings noch zeigen.

Die Anleihemärkte zeigten zum Wochenauftakt eine Gegenbewegung zum Rückgang vom Freitag. Die steigende Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien und Portugal bremsten die Konjunktureuphorie und drückte auf die Anleiherenditen. Die Rendite 10jähriger US-Anleihen fiel zu Handelsbeginn zurück unter 1,5 Prozent. Edelmetalle vermögen aktuell nicht zu glänzen und stagnierten heute auf dem Niveau der Vorwoche. Bei Öl nahmen Investoren heute Gewinne mit und drückten die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil unter die Marke von 76 US-Dollar. Der uneinheitliche Trend ist auch beim Euro/US-Dollar-Kurs zu beobachten. Fünf Tage in Folge pendelt der Wechselkurs in einer engen Range um 1,195 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Das Kartellamt hat der geplanten Fusion zwischen Deutsche Wohnen und Vonovia zugestimmt. Beide Titel reagierten allerdings kaum verändert. Die Ausbreitung der Delta-Variante setzte heute die Aktien von Deutsche Lufthansa und TUI unter Druck. Nordex gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 19,50. Die RTL Gruppe verkauft belgische Sender. Die Medienaktie notierte heute schwächer. Varta verbesserte sich um über zwei Prozent nachdem das neue Werk in Nördlingen eröffnet wurde. Dort sollen unter anderem leistungsstarke Batterien für wearables produziert werden. In den USA zeigen sich Nvidia, Tesla und Zoom in den ersten Handelsstunden mit überdurchschnittlich hohen Aufschlägen.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der European Biotech Index und der Hydrogen Select Index.

Cancom, flatexgiro und Qiagen laden morgen zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Juni

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Juni endgültig

Frankreich - Arbeitslosenquote ILO, Q1

Frankreich - Verbrauchervertrauen, Juni

Frankreich - Konsumausgaben, Mai

USA - Verbrauchervertrauen, Juni

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.590/15.630/15.670/15.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.390/15.475/15.540 Punkte

Zu Handelsbeginn startete der DAX den Versuch den Kreuzwiderstand bei 15.630 Punkten zu überschreiten. Der positive Auftakt wurde allerdings rasch abverkauft. Im Bereich von 15.540 Punkten fand der Index eine solider Unterstützung. Solange das Level verteidigt wird besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.630 Punkte. Kippt der DAX hingegen unter 15.540 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2021- 28.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.06.2014- 28.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TDE 5,60 10.600 16.200 16.09.2021 DAX Index HR5TDZ 7,06 11.000 16.400 16.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.06.2021; 17:40 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 29.06.: DAX startet schwach in die neue Woche. US-Tech-Werte erneut im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).