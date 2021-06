Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Aixtron. Die Aktie von Aixtron ist jüngst auf ein neues 5-Jahres-Hoch gestiegen. Zudem befindet sie sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Welche Marken nun im Fokus stehen, erfahren Sie in diesem Video. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Aixtron Trading Aktien