DJ MÄRKTE ASIEN/Sorge vor Delta-Variante dominiert Konjunkturhoffnung

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Ungeachtet guter Vorgaben der Wall Street mit teils neuen Rekorden bei den Indizes ist es an den ostasiatischen Börsen und auch am Aktienmarkt in Sydney am Dienstag abwärts gegangen. Ängste vor einer Ausweitung der Delta-Variante des Covid-19-Virus hätten das Geschehen dominiert, berichteten Marktteilnehmer; zumal in Ländern wie beispielsweise Japan die Durchimpfung der Bevölkerung nicht allzu weit fortgeschritten ist.

In Australien wurde der jüngste Lockdown zur Eindämmung eines neuen Ausbruchs des Virus von Sydney auf Perth ausgeweitet. Gleichwohl schloss die Börse nach einer Erholung im Späthandel nur knapp im Minus.

Für Verunsicherung hätten daneben die jüngsten Luftangriffe der USA auf Ziele in Syrien und Irak gewirkt, hieß es an anderer Stelle. Die Präferenz für sichere Anlagen in diesem Umfeld zeigte sich unter anderem beim Yen, der traditionell als sicherer Hafen gilt und gegenüber der gleichen Vortageszeit merklich höher notierte.

Der Tokioter Nikkei-Index büßte 0,8 Prozent ein auf 28.812 Punkte. An den anderen Plätzen ging es zwischen 0,5 und 1,1 Prozent nach unten. Eine Ausnahme machte Taiwan. Dort erreichte das Marktbarometer ein Verlaufsrekordhoch und schloss minimal im Plus nach einem Rücksetzer im Späthandel. Marktteilnehmer begründeten die dortige Zuversicht mit sich stabilisierenden Corona-Zahlen in dem Land.

Bank- und Ölaktien auf der Verliererseite

Auf der Verliererseite befanden sich Aktien aus dem Banksektor, nachdem unter anderem in den USA die Marktzinsen erneut deutlicher gesunken waren. Niedrigere Zinsen schmälern die Zinsmargen der Banken im Kreditgeschäft. In Sydney drehten die Bankaktien allerdings im Verlauf knapp ins Plus.

Nach unten ging es für Aktien aus dem Ölsektor. Sie folgten den Ölpreisen, die wiederum unter Bedenken zur Nachfrage angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante litten - allerdings auf hohem Niveau. Auch Spekulationen, dass die Opec+ bei ihrem Treffen am Donnerstag eine Ausweitung der Förderung beschließen könnte, drückten auf die Preise. In Tokio verloren Inpex fast 5 Prozent, in Hongkong Cnooc 2,4 Prozent und in Sydney Woodside und Santos 1,1 bzw. 0,6 Prozent.

In Seoul profitierten Kakao (+1,9%) von der Ankündigung eines 2,26 Milliarden Dollar schweren Börsengangs des Internet-Bankgeschäfts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.301,20 -0,08% +10,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.812,61 -0,81% +5,8% 08:00 Kospi (Seoul) 3.286,68 -0,46% +14,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.573,18 -0,93% +2,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.947,47 -1,10% +7,4% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.598,19 +0,04% +19,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.093,84 -1,06% +10,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.548,30 +0,23% -5,1% 11:00 BSE (Mumbai) 52.611,18 -0,24% +9,9% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:04 % YTD EUR/USD 1,1918 -0,1% 1,1927 1,1942 -2,4% EUR/JPY 131,82 -0,1% 131,93 132,13 +4,5% EUR/GBP 0,8596 +0,0% 0,8592 0,8573 -3,8% GBP/USD 1,3866 -0,1% 1,3882 1,3928 +1,4% USD/JPY 110,60 -0,0% 110,62 110,66 +7,1% USD/KRW 1128,48 -0,2% 1130,22 1129,67 +3,9% USD/CNY 6,4575 +0,0% 6,4561 6,4566 -1,1% USD/CNH 6,4601 -0,0% 6,4605 6,4597 -0,7% USD/HKD 7,7624 -0,0% 7,7628 7,7621 +0,1% AUD/USD 0,7558 -0,1% 0,7569 0,7599 -1,9% NZD/USD 0,7025 -0,2% 0,7042 0,7081 -2,2% Bitcoin BTC/USD 35.251,01 +1,6% 34.687,01 34.517,55 +21,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,65 72,91 -0,4% -0,26 +50,2% Brent/ICE 74,33 74,68 -0,5% -0,35 +45,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.776,57 1.778,48 -0,1% -1,91 -6,4% Silber (Spot) 26,07 26,13 -0,2% -0,05 -1,2% Platin (Spot) 1.092,50 1.094,65 -0,2% -2,15 +2,1% Kupfer-Future 4,26 4,28 -0,5% -0,02 +20,7% ===

June 29, 2021 03:22 ET (07:22 GMT)

