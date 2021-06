Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Emissionsseitig bleibt es heute ruhig, bevor morgen das italienische Tesoro das Angebot mit drei Anleihen im mittleren bis längeren Segment bereichern will, so die Analysten der Helaba.Der deutsche Rentenmarkt befinde sich insgesamt in einer trendlosen Verfassung, worauf ein niedriger ADX hinweise. Die deutschen Preiszahlen dürften die Inflationserwartungen heute zwar nicht gänzlich verdrängen, aber eine Forcierung würden die Analysten nicht erwarten, sodass fundamentale Impulse wohl Mangelware bleiben würden. ...

