Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Teuerungsrate ist hierzulande in den letzten Monaten deutlich gestiegen und hat mit einer Jahresveränderung von 2,5% ein hohes Niveau erreicht, so die Analysten der Helaba.Es gebe eine Reihe von Sonderfaktoren, die zu dieser Entwicklung beigetragen hätten. Einer davon sei der Energiepreisanstieg. Hier wirke inzwischen ein Basiseffekt dämpfend auf die Inflation, wie die Analysten an dieser Stelle gestern bereits verdeutlicht hätten. Somit dürfte die Teuerungsrate mit den neuen Zahlen leicht nachgeben, läge aber weiterhin oberhalb der 2%-Marke. Für die EZB würden aktuell die temporären Faktoren überwiegen, weshalb in den kommenden Monaten beobachtet werden müsse, ob es zu Lohnsteigerungen komme und die Kreditvergabe- und Geldmengendynamik wieder zunehme. ...

