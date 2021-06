Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein großer internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, gab heute bekannt, dass mit dem Thema "Empowering Digital Transformation"hat auf dem Mobile World Congress 2021 vom 28. Juni bis 1. Juli in drei Ausstellungsbereichen von "Efficient Digital Connecting", "Diversified Digital Industry" und "Enriched Digital Lifestyle" seine neuesten ICT-Lösungen und erfolgreichen Praktiken vorgestellt.Außerdem hat das Unternehmen ein virtuelles Schaufenster mit einer speziellen MWC-Website veranstaltet, die im gleichen Zeitraum live geht, um sicherzustellen, dass alle Vor-Ort- und Online-Besucher weltweit ein wunderbares MWC liefern.Aufbau eines grünen, sicheren und intelligenten digitalen NetzwerksUm ein grünes, sicheres und intelligentes digitales Netzwerk aufzubauen, hat ZTE auf der MWC 2021 brandneue Lösungen von 5G SA und allen optischen Netzwerken vorgestellt.Für drahtlose Netzwerke unterstützt ZTE die Betreiber bei der Implementierung einer effizienten Netzwerkmodernisierung und 5G-Entwicklung durch vereinfachte Standorte, die branchenspezifische SuperDSS-Tri-Mode-Dynamic-Spectrum-Sharing-Lösung sowie die auf der Veranstaltung veröffentlichten FDD-Massive-MIMO-Produkte der neuen Generation. Mit den drei Vorteilen, insbesondere der End-to-End-Bereitstellung im großen Maßstab, einer Reihe innovativer Lösungen und der Fähigkeit, die Branche zu stärken, kann ZTE inzwischen überlegene 5G SA-Netzwerke für die Betreiber bereitstellen.Für das drahtgebundene Netzwerk hat ZTE ausgezeichnete Breitbanderfahrungen durch alle optischen Netzwerke zur Verfügung gestellt. Auf der optischen Zugangsseite hat ZTE 1/4 der FTTx-Abonnenten weltweit mit seinen hochmodernen Produkten und Lösungen bedient, um die globale optische Transformation zu erleichtern.In Bezug auf optische Transportnetze durchläuft die kontinuierliche Entwicklung technische Innovationen in drei Richtungen: Bandbreitenreduzierung, Topologiekonstruktion und Service-Transformation. So erreicht das branchenweit erste Single-Wavelength-1.2T-Produkt die maximale Übertragungsleistung.Darüber hinaus hat ZTE End-to-End-Lösungen für umweltfreundliche Netze bereitgestellt, die den Betreibern helfen, Energieeinsparungen und CO2-Emissionen zu erzielen und so mehr als 1,3 Milliarden kWh Stromverbrauch pro Jahr für seine globalen Kunden einzusparen. Darüber hinaus kombiniert die neueste intelligente Betriebsplattform AIVO 3.0 Big Data und KI-Technologie, um einen intelligenten Netzbetrieb zu implementieren, Kosten zu senken und die Effizienz erheblich zu verbessern. In Bezug auf Cyber-Sicherheit hat ZTE drei offene Sicherheitslabore auf der ganzen Welt eingerichtet und Top-Sicherheitszertifizierungen in der Branche bestanden, um die Sicherheit und Glaubwürdigkeit jedes Netzwerks zu gewährleisten.Stärkung der digitalen Transformation durch IKT-KonvergenzWährend des MWC hat ZTE eine vollständige Palette von Cloud-Infrastruktur, maßgeschneiderte 5G-Privatnetzwerklösungen und Messaging im 5G-Zeitalter vorgestellt, die Betreiber dabei unterstützen können, die Branche zu stärken und die Transformation von Kommunikationsdienstleistern zu digitalen Dienstleistern zu erreichen.In Bezug auf die Cloud-Infrastruktur hat ZTE die Distributed Edge Cloud mit einem Netzwerk aus IT- und CT-Technologien integriert und mit Betreibern zusammengearbeitet, um die digitale Transformation der Branche durch flexible Modulkomponenten voranzutreiben.Hinsichtlich des privaten Firmennetzwerks hat ZTE die umfassendste Produktserie, die präzise Anpassung von SLA und die Lieferung aus einer Hand, die die digitale Transformation und Modernisierung der Branche weiter erleichtern und den Betreibern ein neues Geschäftsmodell zur Erschließung des ToB-Marktes bieten.Unterdessen hilft ZTE, die neue Messaging-Plattform im 5G-Zeitalter einzusetzen, Betreibern, ihre geschäftliche Konversionsrate und Serviceeffizienz für vertikale Branchen zu verbessern. Durch diversifiziertes B2B-Aufladen können Betreiber Mobilfunk-Traffic-Access-Points wieder steuern und den Umsatz aus dem ToB-Markt steigern.In Bezug auf digitale Transformationspraktiken hat ZTE ein digitales Würfelmodell geschaffen.In Shenhuo hat ZTE die Technologie "5G + intelligente Fertigung" eingesetzt, um die digitale Modernisierung traditioneller Chemieunternehmen zu unterstützen. In Binjiang, Nanjing, hat ZTE einen Maßstab für intelligente 5G-Fertigung geschaffen, indem es 5G und Automatisierung im gesamten Produktionsprozess realisiert, und in Thailand wurde das Binjiang-Modell schnell repliziert. ZTE hat zusammen mit AIS und der Suranaree University of Technology dazu beigetragen, dass sich Thailands Fertigungsindustrie in Richtung digitaler, intelligenter, grüner und kohlenstoffarmer Entwicklung bewegt. Im Hafen von Antwerpen, Belgien, hat das 5G-Netzwerk E2E von ZTE gleichzeitig die Anforderungen des Unternehmens an das personalisierte Netzwerk in fünf verschiedenen vertikalen Dimensionen erfüllt. In Kolumbien hat ZTE telemedizinische E2E 5G-Lösungen bereitgestellt, die lokalen Krankenhäusern helfen, die Arzt-Patient-Kontaktzeit während der Pandemie zu reduzieren. Dies kann das Risiko von Kreuzinfektionen verringern und die Diagnosezeit um 35% verkürzen.Bis heute hat sich ZTE mit mehr als 90 Betreibern und über 500 Partnern auf der ganzen Welt zusammengetan, um umfangreiche 5G-Anwendungsexplorationen in mehr als 15 Industriebereichen durchzuführen und eine große Anzahl von innovativen Anwendungsfällen aus der Branche zu sammeln.Bringen Sie ein buntes digitales LebenIm digitalen Zeitalter haben Technologien unser Leben erheblich bereichert. Während des MWC werden die Flaggschiff-Smartphones der neuen Generation von ZTE, intelligente Peripherie-Produkte und familienorientierte Gigabit-Breitband-, neue Videoplattformen und Ökologie das digitale Leben von Einzelpersonen und Familien bunter machen.ZTE schafft ein neues Breitband-Netzwerk-Erlebnis für zu Hause, wobei WLAN 6 einen Anstieg von 100M auf Gigabit erreicht. Ein Mesh-Netzwerk, bestehend aus "1+N"-APs, kann die WLAN-Abdeckung erweitern und eine vollständige Gigabit-Abdeckung von Heimnetzwerken erreichen. In der Glasfaserlösung für das ganze Haus wird das Netzwerkkabel durch Glasfaser ersetzt. Die Glasfaservernetzung wird zwischen dem Gateway und den APs verwendet. Es hat den Engpass des Geschwindigkeitsanstiegs des Heimnetzwerks um einen Schritt gelöst und ermöglicht auch die Bereitstellung innerhalb von nur einer Stunde, aber mit hochwertigen Dienstleistungen für 20 Jahre.Bis heute sind die 5G-Consumer-Terminals von ZTE in mehr als 30 Ländern und Regionen erhältlich, wobei die kumulierten Lieferungen von Haushaltsterminals 500 Millionen übersteigen. Das Unternehmen hat eine Reihe neuer Produkte für die Glasfaser-Vernetzung, die das ganze Haus abdecken, neu auf den Markt gebracht. Das unterstützt vollständig die Bereitstellung aller optischen Haushaltsnetzwerk.Die branchenführenden Endgeräte von ZTE wurden auch auf der MWC 2021 demonstriert, darunter das neueste Flaggschiff-Smartphone ZTE Axon 30-Serie, die modische ZTE S30-Serie, ZTE Watch GT, ZTE LiveBuds und andere intelligente ökologische Produkte, sowie C-IoT persönliche und Familie Daten-Terminal-Produkte einschließlich der persönlichen ZTE 5G Portable CPE MU5001. All dies zeigt eine neue Blaupause für 5G Smart Life. Darüber hinaus hat ZTE während der Veranstaltung auch offiziell eine neue Generation von 5G Indoor CPE MC8020 eingeführt, die den Benutzern ein neues Netzwerkerlebnis bieten kann.ZTE integriert schrittweise seine Fähigkeiten und sein Know-how über traditionelle Mobiltelefone, mobile Breitband-, Terminal-Chipsatz-Module und ökologische Produkte, um ein "großes Terminal" zu bauen und ein "1+2+N" komplettes intelligentes Ökosystem zu schaffen. Darüber hinaus wird ZTE auch Smartphones und persönliche und familiäre Datenendgeräte integrieren und sich auf vier wichtige Anwendungsszenarien konzentrieren, die Sportgesundheit, Geschäftsreisen, Heimbildung und audiovisuelle Unterhaltung mit verschiedenen intelligenten 5G-Ökoprodukten abdecken, um das gesamte Szenario des intelligenten 5G-Lebensstils Realität werden zu lassen.Unübertroffene audiovisuelle ErlebnisseFür diese Ausstellung bringt ZTE auch verschiedene Online- und Offline-Erlebnisse mit.Sieben Gäste unter der Leitung von Xu Ziyang, CEO der ZTE Corporation, bringen neun Keynote-Reden und Round-Table-Diskussionen zusammen, um Einblicke zu aktuellen Themen wie der Kombination von Digitalisierung und Intelligenz, AI, XR, 6G und der Bekämpfung der Epidemie mit Technologien zu teilen. Auch, ZTE beherbergt drei große Online-Theme-Foren: "Bereitstellung von Netzwerkdiensten während Covid-19", "5G SA Prime" und "Messaging im 5G-Zeitalter".Inmitten des MWC 2021 hat ZTE zusammen mit dem italienischen Roten Kreuz das erste 5G Smart T-Shirt in der Welt auf den Markt gebracht. Die beiden Seiten, basierend auf den revolutionären Wearable-Technologien, kreieren ein neues Remote Health Monitoring T-Shirt "5G Smart T-Shirt". Das T-Shirt kann die Erkennung von Bio-Vitalparametern ermöglichen, die noch nie von textilen Sensoren erkannt wurden, wie ein "echtes" Elektrokardiogramm, die Analyse von Atemwegen und Schweißbestandteilen, Muskelanstrengung, Körpertemperatur und ermöglicht die Übertragung überschnelle 5G ZTE-Verbindung zu Gesundheits- und Kontrollzentren sowie zu einzelnen Benutzern.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact.