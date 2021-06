NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Online-Glücksspielanbieters Flutter von 18700 auf 19300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Wheatcroft schätzt das US-Marktvolumen für Online-Sportwetten und andere Arten des Glücksspiels via Internet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie nun auf 38,7 Milliarden US-Dollar, was gut einer Verdoppelung seiner bisherigen Annahmen entspricht. Er setzt darauf, dass mehr US-Bundesstaaten Online-Glücksspiele schneller als erwartet erlauben werden. Flutters US-Tochter FanDuel dürfte zudem die Führungsstellung bei Sportwetten behaupten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 00:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 00:06 / ET

