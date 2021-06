Seit Jahren sorgt die Niedrigzinspolitik für Sorgenfalten. Tagesgeld und Festgeld bieten uns Fools meist weniger als 1 % Rendite. Das ist viel zu wenig. Nach Inflation schmilzt unser Vermögen sogar. Unsere Chance: Die Dividende, also der Anteil der Aktionäre am Gewinn des Unternehmens, die Aktien abwerfen, bietet uns eine Art Ersatzzins. Da wir uns mittels Aktien an klug wirtschaftenden, profitabel arbeitenden Unternehmen beteiligen, erhalten wir einen Teil ihrer Gewinne. Nicht selten finden wir, ...

