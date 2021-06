Trotz zuletzt stark einbrechender Kurse und eines drohenden Handelsverbots steigt die Zahl der indischen Investoren in Bitcoin und Co. dynamisch an. Vor allem junge Leute in Indien präferieren das digitale Gold gegenüber dem physischen Gold. Doch was verursacht den Drang der traditionell in das gelbe Edelmetall investierenden Inder in Kryprowährungen? Weltweit besitzen Inder am meisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...