DJ IfW: Lieferengpässe kosten deutsche Wirtschaft 25 Milliarden Euro

BERLIN (Dow Jones)--Lieferengpässe dürften die deutsche Volkswirtschaft in diesem Jahr rund 25 Milliarden Euro kosten, schätzt das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Die Auftragsbücher der Unternehmen seien voll, aber die fehlenden Zulieferungen seit Ausbruch der Corona-Krise, etwa aufgrund der Transportengpässe in der Schifffahrt, kosteten die Industrie derzeit rund 5 Prozent an Wertschöpfung, was rund 1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ausmache.

Ein großer Teil der derzeit verhinderten Produktion könnte aber nachgeholt werden und die Konjunktur dann im kommenden Jahr unterstützen, erwartet das IfW.

"Die Schätzungen legen nahe, dass die deutsche Industrieproduktion mindestens 5 Prozent höher sein könnte, als sie es derzeit ist, wenn ausreichend Produktionsmaterialien und Zwischenprodukte zur Verfügung stünden. Voraussichtlich werden die Lieferengpässe die Industrieproduktion noch bis weit ins dritte Quartal hinein belasten, erst danach dürfte sich eine deutliche Besserung einstellen", sagte Klaus-Jürgen Gern, Leiter der internationalen Konjunkturanalyse am IfW Kiel.

Seit Beginn der Corona-Pandemie könne die Industrie vermehrt ihre Aufträge nicht mehr in gewohntem Maße abarbeiten. Im April 2021 lagt die Industrieproduktion nach Schätzung des IfW fast 11 Prozent unter dem Niveau, das die Auftragseingänge eigentlich hätten erwarten lassen.

Bereits im August 2020 lag die Produktion laut IfW aufgrund der Pandemie etwa 10 Prozent unterhalb der erwartbaren Werte, der Auftragsüberhang wurde bis zum Jahresende jedoch etwa zur Hälfte abgebaut. Seit Beginn des laufenden Jahres sei die Lücke aber wieder erheblich größer geworden,

Grundlage für die IfW-Schätzung sind Daten zur Beziehung zwischen dem Niveau von Auftragseingängen und Produktion der Industrie in Deutschland seit der Wiedervereinigung

