FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RESUMES IG GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1035 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS SOUTH32 TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 180 (200) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6600 (6200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6350 (6400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES ADMIRAL GROUP WITH 'SELL' - TARGET 2870 PENCE - GOLDMAN INITIATES DIRECT LINE WITH 'BUY' - TARGET 380 PENCE - JEFFERIES CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 345 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3350 (3000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1200 (1160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 340 (385) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 600 (400) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 132 (141) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS UNITED UTILITIES TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TARGET 950 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES PENNON GROUP TARGET TO 1130 (1070) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SEVERN TRENT TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 2770 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES VICTREX TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - TARGET 2230 (2000) PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

