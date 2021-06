Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Es gibt einen zunehmenden Trend zu mobilen Geräten, die GNSS-Chipsätze mit mehreren Konstellationen integrieren und eine noch bessere Positionierung erfordern. Der TruePoint.io Global PPP-Korrekturdienst von Rx Networks bietet mit der erweiterten Multi-Konstellationsunterstützung eine hohe Genauigkeit und liefert globale PPP-Korrekturen für jede wichtige GNSS-Konstellation, die diese Chips verfolgen können.TruePoint.io bietet globale PPP-Korrekturen für die GNSS-Konstellationen GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou. GNSS-Chipsätze für den Massenmarkt, die mehrere Konstellationen unterstützen, können nun alle ihre Satellitenmessungen mit einer höheren Genauigkeit versehen und ihre Positionierungsfähigkeiten durch die Unterstützung von Quad-Konstellationen voll ausschöpfen. Verbrauchergeräte haben jetzt das Potenzial, eine Positionsgenauigkeit von 50 cm zu erreichen, wenn sie Rx Networks-Dienste für eine der Konstellationen GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou nutzen. Andere IoT- und Infrastrukturanwendungen, die keine Echtzeit-Positionierung erfordern, können in einer Vielzahl von Umgebungen eine Genauigkeit von 10 cm realisieren. Die Fähigkeit zur Multikonstellationskorrektur eröffnet neue Möglichkeiten und Anwendungsfälle für den angeschlossenen Empfänger. TruePoint.io bleibt allgegenwärtig und so flexibel wie möglich zu GNSS-Chipsätzen, die Industriestandardformate verwenden, und ist auch offen für kundenspezifische Integrationsdienste für einzigartige Nutzungsszenarien. Durch das Angebot von PPP und anderen hochpräzisen Diensten in einer Vielzahl von Datenstandards ermöglicht TruePoint.io Telekommunikationsanbietern einen unkomplizierten Ansatz zur Integration hochpräziser Dienste, die einen Mehrwert für ihre Kundengeräte bieten, und treibt die Entwicklung spannender neuer Anwendungsfälle voran.Vincent Chen, Produktmanager von Truepoint.io, sagt: "Mit dieser neuen Erweiterung von TruePoint.io können Anwendungen, die bereits von Rx Networks betreut werden, ihre Marktwachstumsziele mit besserer Genauigkeit und Präzision unter Verwendung von für die Zielregionen idealen Konstellationen beschleunigen. Die Fähigkeit, globale PPP-Korrekturen für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou zu liefern, schafft auch die Voraussetzungen für die Aufnahme weiterer Konstellationen wie QZSS. Bleiben Sie dran!"Rx Networks liefert zuverlässige, zeitnahe und relevante Standortinformationen, die die Verbindung zwischen Menschen, Geräten und Unternehmen stärken, indem sie das GNSS-Erlebnis verbessern und erweiterte Möglichkeiten für Produkte und Dienste der nächsten Generation schaffen.Location. Enlightened.Informationen zu Rx Networks Inc.Rx Networks ist ein Unternehmen für mobile Positionierungstechnologie für den Massenmarkt mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada. Seit 2006 verlassen sich führende Halbleiteranbieter, Gerätehersteller und Netzbetreiber auf Rx Networks, wenn es um die Echtzeit- und Vorhersageverarbeitung von GNSS-, Wi-Fi-, Mobilfunk- und Sensordaten für ihre Standortanforderungen geht. Milliarden von Geräten profitieren jeden Tag von den GNSS-Datendiensten von Rx Networks.PATRICK MARVIN CASIANO, Director of Product Marketing, rxnetworks.com, pcasiano@rxnetworks.com, 1.604.685.8988 x 266Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1551972/Rx_Networks_Inc__Rx_Networks__Truepoint_io__Global_PPP_Correctio.jpgOriginal-Content von: Rx Networks Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136258/4954912