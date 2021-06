München (ots) - Kein Sportunterricht in den Schulen, Sportvereine, Sportanlagen, Hallen- und Freibäder geschlossen, kein Rumtollen mit Freunden - die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben zu einem dramatischen Stillstand bei unseren Kindern geführt. Bewegung - die wichtigste Grundlage der kindlichen Entwicklung - hat nicht stattgefunden. Das ist eine Katastrophe für die Kinder und eine Bedrohung für die Zukunft unserer Gesellschaft."Wir dürfen da nicht tatenlos zusehen. Wir müssen die Kinder wieder in Bewegung bringen. Ich möchte, dass die Kinder wieder Sport treiben. Ich möchte, dass die Kinder wieder spielen und Spaß haben. Ich möchte, dass die Corona-Generation eine Zukunft hat", lautet der Appell von Felix Neureuther.Deshalb engagiert sich der Ex-Skirennläufer aus Garmisch-Partenkirchen als Schirmherr des step4help. Unterstützt von prominenten Mitstreitern wie Schwimm-Star Franziska van Almsick, Basketball-Legende Dirk Nowitzki und Fußball-Weltmeister Thomas Müller soll der step4help in diesem Oktober zum weltgrößten Charity-Lauf zur Finanzierung von Kinder-Bewegungsprojekten und -programmen in Deutschland werden."Die tägliche Bewegung und der Sport mit Freunden sind extrem wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Dies fand in den letzten Monaten nicht oder einfach viel zu selten statt. Die Kinder sind unsere Zukunft, sodass wir gemeinsam Verantwortung für sie übernehmen sollten. Wir müssen jetzt handeln, um die Kinder wieder in Bewegung zu bringen. Denn wieso sollte die jetzige Generation nicht das erleben dürfen, was ich als Kind genießen konnte?", fordert Weltmeister Müller.Und Franziska van Almsick begründet ihr Engagement beim step4help: "Fast die Hälfte der Drittklässler in Deutschland können nicht oder nur unzureichend schwimmen. Die Corona-Pandemie hat diese problematische Situation extrem verschärft. Kein Schwimmunterricht in den Schulen, Hallen- und Freibäder geschlossen - unsere Kinder sind auch beim Thema Schwimmen die Verlierer der Pandemie."Basketball-Star Dirk Nowitzki lobt die Eltern, "die in dieser schweren Zeit einen super Job gemacht haben, der auch weit über ihre Belastungsgrenze ging", weiß aber auch: "Unsere Kinder durften in der Corona-Pandemie nicht annähernd das Ausmaß an Bewegung erleben, welches nötig gewesen wäre. Wir wissen, wie wichtig Bewegung für Körper, Geist und Seele ist und da sind in den vergangenen Monaten sicher einige Defizite entstanden."Deshalb sind die 4 Sportstars beim step4help dabei. Initiiert wurde der step4help von der Cleven-Stiftung, die mit ihrem fit4future-Programm derzeit bereits über eine Million Kinder und Jugendliche bewegt und zu einem gesunden Lebensstil motiviert. Stiftungsgründer Dr. Hans-Dieter Cleven: "Für uns war und ist Kinderbewegung die zentrale Aufgabe unserer Stiftung. Während Corona haben wir die Kinder digital bewegt - jetzt müssen sie wieder raus auf die Sport- und Spielplätze. Wenn wir die Kinder nach Corona nicht schnell zum Sport zurückbringen, wäre das eine Armutserklärung. Wir müssen jetzt handeln - und nicht auf die Politik warten."Teams aus ganz Deutschland sollen 30 Tage gehen, walken und laufen, um so Schritt für Schritt Spenden zur Realisierung wichtiger Bewegungsprojekte für Kinder zu generieren. Unternehmen stellen die Teams (10 Teilnehmer) und statten sie mit Sponsoring-Verträgen aus. Für 10 Schritte wird eine Spende von einem Cent fällig. Spendenbeispiel: Wenn alle 10 "Mitschreiter" pro Tag - und dies 30 Tage lang - 10.000 Schritte machen, hat das Team 3.000 Euro erlaufen. Die Schritte werden per Tracker gezählt, können einzeln oder in der Gruppe erlaufen werden, zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Ort der Welt, indoor oder outdoor - total flexibel.Auf die Teams, die die meisten Schritte machen (und damit die größten Spendensummen generieren), warten attraktive Titel und Preise. Alle Teams nehmen an einem Weltrekordversuch teil: "Der größte Charity-Lauf der Welt"."Wir produzieren die Kranken der Zukunft und nehmen ohne Gegenwehr große Entwicklungsdefizite bei Kindern und Jugendlichen in Kauf", so der renommierte Sport- und Präventionsexperte Prof. Dr. Ingo Froböse. "Wachstumsprozesse und die gesamte Entwicklung bis zum Erwachsenenalter brauchen regelmäßige und ständige Bewegungsreize, die wir kaum mehr aufholen können - es sei denn wir machen dies zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe!"Info: Unternehmen, die am step4help teilnehmen wollen, finden alle Informationen unter: www.step4help.dePressekontakt:meyermediaRalph-Herbert MeyerT: 0160-98928951E: rm@meyermedia-bs.deKontakt Cleven-Stiftung:Malte HeinemannT: 089-99275593E: mail@cleven-stiftung.comKontakt Veranstalter:lübMEDIA GmbHTim HeinemannT: 089-74661466E: th@luebmedia.comOriginal-Content von: Cleven-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109036/4954904