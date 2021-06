Rueil-Malmaison, Frankreich (ots/PRNewswire) - - Übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen- Liefert ein kombiniertes digitales Angebot, das:- Immer komplexere unternehmenskritische Energiesysteme rationalisiert- Die Integration von erneuerbaren Energien, Microgrids, Brennstoffzellen und Batteriespeichertechnologien in das Stromnetz beschleunigt und verbessert- Den Weg für grüne Rechenzentren, belastbare Stromnetze, dekarbonisierten Transport und Energieerzeugung bereitet- Die Investitionskosten für das Stromnetz um bis zu 20 % durch verbesserte Konstruktion und Leistung reduziert- Den ETAP-Betriebs als unabhängiger, softwareagnostischer Anbieter sicherstelltIm Anschluss an die Ankündigung vom 16. November 2020 gibt Schneider Electric, der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Operation Technology Inc. ("ETAP") bekannt. ETAP wird innerhalb des Geschäftsbereichs Energiemanagement konsolidiert.ETAP ist ein Unternehmen für Energiemanagement- und Engineering-Lösungen, das sich auf die Modellierung, Simulation, Auslegung, Planung, Überwachung, Steuerung, Bedienerschulung, Optimierung und Automatisierung von Energieanlagen spezialisiert hat. Die integrierte Digital-Twin-Plattform von ETAP bietet die beste umfassende Suite von Unternehmenslösungen. Als einzige hocheffiziente Software ihrer Klasse ist ETAP seit über 35 Jahren Markt- und Technologieführer und bietet die umfassendsten und am häufigsten eingesetzten Unternehmenslösungen, auf die mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen - von der Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung über Industrie und Transport bis hin zu Rechenzentren und Niederspannungsanlagen.Die ETAP-Investition vervollständigt das bestehende Software-Portfolio von Schneider für elektrische Energiesysteme. Die Technologie wird in Schneiders einzigartige Cloud-basierte Plattform für den Entwurf und den Betrieb von unternehmenskritischen Stromversorgungssystemen integriert, die herstellerunabhängige, softwaregesteuerte Lösungen für Modellierung, Entwurf, Echtzeit-Vorhersagesimulation und Betrieb verwendet. Dies wird dazu beitragen, den gesamten Lebenszyklus zu digitalisieren und einem breiteren Publikum und Kundenstamm mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Ausfallsicherheit zu bieten.Globale Kunden und Partner in kritischen Prozess- und Hybridindustrien, Kraftwerken und Stromnetzen, Rechenzentren, Eisenbahnen und Flughäfen werden von verbesserten Modellierungs-, Design- und vorausschauenden Wartungsfunktionen profitieren, die eine bessere Integration von erneuerbaren Energien, Microgrids, Brennstoffzellen und Batteriespeichertechnologien unterstützen.Eine effizientere und kohlenstoffarme Zukunft beginnt mit intelligentem DesignBis 2040 wird sich die Welt der Elektrizität grundlegend verändern: Der Anteil der Elektrizität an allem, was wir tun, wird sich verdoppeln und mindestens 40 Prozent des Endenergieverbrauchs erreichen; und es wird sechsmal mehr Strom aus Sonne und Wind erzeugt werden (Quelle: IEA). Elektrische Verteilungssysteme müssen digitalisiert werden, um die Energiewende zu unterstützen. Die kombinierte Lösung wird dazu beitragen, die Leistung des Stromnetzes von der Modellierung über das Design bis hin zum Betrieb zu verbessern, um die Leistung der Netzanlagen zu steigern und so bis zu 20 Prozent der Gesamtinvestitionen einzusparen (CapEx).Vorantreiben der End-to-End-Digitalisierung des Lebenszyklus in seinen EndmärktenDurch die digitale Optimierung komplexer, unternehmenskritischer Systeme wird das gemeinsame Angebot von Schneider Electric und ETAP:- Produktionsprozesses von Stromversorgungssystemen durch standardisierte, herstellerunabhängige und anwendungsspezifische Entwurfsvorlagen, Digital Twin-fähige Datenmodelle und Produktbibliotheken maximieren- Betriebspersonal und Geräte vor Störlichtbogen, Überspannung und Überhitzung schützen- Systembetriebszeit verbessern, Ausfälle antizipieren und kritische Lasten durch vorbeugende und vorausschauende Wartung schützen- Die Hinzunahme von erneuerbaren Energien, Microgrids, Brennstoffzellen und Batteriespeichertechnologien erleichternDurch die Integration der EcoStruxure Power Design-Plattform von Schneider Electric und der Softwarelösungen für die Elektroplanung von ETAP wird deren Reichweite über Multi-Vendor-Betriebsplattformen auf Millionen von angeschlossenen Anlagen in energieintensiven und unternehmenskritischen Energiesystemen erweitert.Nach den jüngsten strategischen Investitionen des Konzerns in IGE+XAO und ALPI stärkt dies die einzigartigen digitalen Zwillings- und Softwarefähigkeiten von Schneider Electric in den Bereichen Energieversorgung, Stromnetze und unternehmenskritische Sektoren, die Nachhaltigkeit, Effizienz und Ausfallsicherheit über den gesamten Lebenszyklus von CapEx bis OpEx fördern.ETAP wird weiterhin als agnostischer, unabhängiger Softwareanbieter agieren, während seine Lösungen die Position von Schneider Electric als wichtiger Akteur im Bereich Elektroplanung, -betrieb und -wartung stärken werden.Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO von Schneider Electric, sagte: "Wir freuen uns sehr, das ETAP-Team an Bord begrüßen zu dürfen. Wir teilen die Leidenschaft für die Digitalisierung der Elektroplanung und die Rationalisierung jeder Phase im Lebenszyklus der Elektroinstallation, von der Planung über den Bau bis hin zu Betrieb und Wartung. Unsere beiden Unternehmen bereiten sich auf eine Welt vor, die intelligent und grün sein wird, indem sie zunehmend digital und elektrisch wird. Durch den Zusammenschluss mit ETAP schlagen wir ein neues Kapitel der fortschrittlichen Elektroverteilung auf, mit mehr Digitalisierung auf globaler Ebene und neuen Werkzeugen, die es unseren Kunden und Partnern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und neue Ebenen der Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen."Dr. Farrokh Shokooh, Gründer und CEO bei ETAP, kommentiert:"Wir freuen uns sehr, dass wir uns Schneider Electric anschließen, einem vertrauenswürdigen und angesehenen globalen Unternehmen. Wir sind begeistert von den Synergien, die die Technologien und das Fachwissen von ETAP und Schneider zusammenbringen werden, um unsere Kunden zu bedienen. Jetzt ist ETAP noch besser positioniert, um eine intelligente elektrische digitale Zwillingsplattform mit integrierten Lösungen anzubieten, die unsere Kunden in verschiedenen Branchen bei der Beschleunigung der Produktivität und der Steigerung der Effizienz bei der Planung, der Automatisierung, dem Betrieb, der Optimierung und dem Management ihrer Energiesysteme unterstützt."Informationen zu Schneider ElectricUnser Ziel bei Schneider ist es, alle zu befähigen, das Beste aus unserer Energie und unseren Ressourcen herauszuholen und Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle zur Verfügung zu stellen. Unser Motto lautet "Life Is On".Wir möchten Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz sein.Wir treiben die digitale Transformation voran, indem wir weltweit führende Prozess- und Energietechnologien, End-to-Cloud-Verbindungsprodukte, Steuerungen, Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg integrieren und so ein integriertes Unternehmensmanagement für Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastrukturen und Branchen ermöglichen.Wir sind das lokalste der weltweit tätigen Unternehmen. Pressekontakt:+33 1 41 29 81 84anthime.caprioli@se.com Helen EllisLEWIShelen.ellis@teamlewis.com und +44 7780 691 648 (Mobil)Original-Content von: Schneider Electric GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80251/4954940