München (ots) - Das diesjährige "SommerKino im Ersten" startet am 5. Juli um 20:15 Uhr mit der Free-TV-Premiere des bewegenden Biopics und mitreißenden Sportdramas "Trautmann".In "Trautmann" widmet sich Regisseur Marcus H. Rosenmüller der ebenso spannenden wie berührenden Biografie von Bert Trautmann, dem Manchester-City-Keeper, der in England vom verhassten Kriegsfeind zum hochdekorierten Fußballidol avancierte. Der Torwart wurde zur Legende, als er im FA-Cup-Endspiel 1956 einen Genickbruch erlitt, trotzdem mit sensationellen Paraden weiterspielte und erst nach der Siegerehrung durch Queen Elisabeth zusammenbrach.Die Geschichte von Trautmann, der 2013 im Alter von 89 Jahren starb, erhielt 2019 durch den Kinofilm auch hierzulande die überfällige Aufmerksamkeit. David Kross verkörpert als "Traut the Kraut" einen ambivalenten Titelhelden, den bei seinem mutigen Neuanfang ein Schatten aus seiner Kriegsvergangenheit begleitet.Im Anschluss an den Kinofilm zeigt das Erste eine Radio-Bremen-Dokumentation über die Torwartlegende Bert Trautmann."Trautmann" ist online first bereits ab dem 4. Juli in der ARD Mediathek verfügbar und dort auch nach Ausstrahlung noch bis zum 9. August zu sehen.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmlBei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Trautmann", "Der Fall Collini" oder "Berlin, Berlin - Der Kinofilm") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Schmidt Schumacher.