iBASIS unterstützt SIPPIO bei Cloud-Nummerierung und internationaler Sprachterminierung

iBASIS bietet Enablern von Cloud-Kommunikation mit vollständigem Funktionsumfang ein komplettes internationales Zwei-Wege-Portfolio für Orts- und Mobilfunknummern

Beide Unternehmen bauen die Portfolioabdeckung bei Carrier-Cloud-Kommunikation weltweit mit Schwerpunkt auf "schwer erreichbaren" Schlüsselmärkten aus

iBASIS fördert Monetarisierungsmöglichkeiten für das Cloud-Kommunikation-Ökosystem von Betreibern und digitalen Enablern durch Bereitstellung weltweiter Sprachanrufe für Microsoft Teams und andere Kollaborationsplattformen

iBASIS, ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen für Netzbetreiber und digitale Player auf der ganzen Welt, kündigte eine Kooperation mit SIPPIO an, dem größten Anbieter von sicheren, auf Azure basierenden Sprachanrufdiensten für Microsoft Teams auf weltweiter Ebene. Im Rahmen der Beziehung können die beiden Unternehmen auf die rasch steigende weltweite Nachfrage nach Unified Communications und Collaboration Services mit Cloud-Nummerierung und internationaler Sprachterminierung eingehen.

Die 145 Millionen täglich aktiven Nutzer von Microsoft Teams sind beispielhaft für die fundamentale Verlagerung auf alle cloudbasierten Kommunikationsplattformen. So ist einer aktuellen Meldung der Synergy Group Research zufolge "Microsoft zum weltweit zweitgrößten Anbieter von Unified Communications-as-a-Service (UCaaS) geworden". Mit der zunehmenden Nutzung wird auch eine exponentiell steigende Nachfrage nach Sprachanrufdiensten verzeichnet.

iBASIS und SIPPIO gehen auf diese Nachfrage mit dem Ausbau der Cloud-Nummerierung und internationaler Sprachterminierung von iBASIS, kombiniert mit der vollständig automatisierten, durchgängigen Cloud-Lösungsplattform von SIPPIO ein. Damit stellen die Unternehmen erstklassige Kommunikations- und Carrier-Dienste bereit und vermeiden gleichzeitig mithilfe der Automatisierung die Kosten, Komplexität und den Zeitaufwand, die mit dem Aufbau eines direkten Routing verbunden sind. Dies sorgt auf globaler Ebene für Zuverlässigkeit und Redundanz bei höchstmöglicher Sicherheit, Konformität und maximalem Datenschutz.

iBASIS hilft SIPPIO bei einer besseren Versorgung verschiedener schwer erreichbarer Gebiete auf der ganzen Welt. So ist die Partnerschaft von iBASIS mit China Telecom Europe, die es CTE ermöglichte, mithilfe von iBASIS Carrier Voice for Teamwork sofortige Zugkraft zu gewinnen, um europäischen multinationalen Unternehmen vollständige Anruffunktionen für ihre Kollaborationsplattformen zur Verfügung zu stellen, ein aktuelles Beispiel für die Stärken von iBASIS, auf die Nachfrage aus Schlüsselregionen einzugehen.

"SIPPIO ist ein Player bei innovativen Cloud-Lösungen, der neue Funktionen und Vermarktungsmöglichkeiten für vollständig automatisiertes, cloudbasiertes Direct Routing as a Service fördert", sagte Edwin van Ierland, Chief Commercial Officer und Chief Operating Officer von iBASIS. "Diese Beziehung demonstriert, welch entscheidende Rolle das Carrier-Cloud-Kommunikationsportfolio, die globale Reichweite, die Skalierung und die Unabhängigkeit von iBASIS für die globalen Anforderungen an Cloud-Kommunikation spielen."

"In diesem entscheidenden Moment ist die Forderung, Sprachanrufe auf gleicher Ebene mit Online-Besprechungen durchführen zu können, ein wichtiger Markttreiber", ergänzte Dawn-Marie Elder, COO, SIPPIO. "Die Partnerschaft mit iBASIS erweitert die globale Präsenz von SIPPIO und stärkt unsere Fähigkeit, Betreibern die Tier-1-Sprachfunktionen von höchster Qualität und die schnellste Markteinführungszeit zu ermöglichen, damit sie diese Lösungen ihren Unternehmenskunden anbieten können."

iBASIS Carrier Voice for Teamwork gehört zum umfassenden "Carrier Cloud Communications"-Portfolio von iBASIS, das Cloud-Nummerierungslösungen, internationale Rufnummern, weltweite Sprachterminierung und Communications Platform as a Service (CPaaS) umfasst. Das Angebot von iBASIS an für Carrier geeigneten APIs umfasst eine vollständige CPaaS-Suite für den wachsenden und dringenden Bedarf an kollaborativen Tools und Anwendungen darunter Lösungen für iBASIS Carrier Voice for Teamwork, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Live-Support und Kontaktcenter-Services.

SIPPIO stattet Channel-Partner und Carrier mit den entsprechenden Funktionen aus, um von der Nachfrage nach sprachgestützten Collaboration-Plattformen wie Microsoft Teams zu profitieren. SIPPIO erweitert die Möglichkeiten potenzieller Kunden für Partner mit einer durchgängigen Minimierung des Ressourcenverbrauchs, sodass es wirtschaftlich sinnvoll ist, sowohl kleinere Unternehmen als auch Fortune-500-Unternehmen als Zielgruppe zu betrachten.

Über iBASIS

iBASIS ist ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen, der Betreiber und digitale Player in die Lage versetzt, mit Leistung und Transformation zu überzeugen. Ein Unternehmen von Tofane Global, ist iBASIS der erste unabhängige Kommunikationsspezialist, drittgrößter globaler Betreiber im Voice-Wholesale-Bereich und einer drei führenden LTE-IPX-Anbieter mit mehr als 700 LTE-Destinationen sowie führender Anbieter von Carrier-Cloud-Kommunikation. iBASIS betreut in 18 Niederlassungen auf der ganzen Welt inzwischen mehr als 1.000 Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte iBASIS.com.

Über SIPPIO

SIPPIO mit Hauptsitz in Annapolis (Maryland) ist der größte Plattformanbieter, der Sprachfunktionen in Microsoft Teams ermöglicht. Als Co-Sell Preferred Partner bietet SIPPIO Partnern und Carriern eine vollständig automatisierte, Azure-native End-to-End-Lösung. Weltweit mit gebührenfreien Services und Notfalldiensten verfügbar, ist mit SIPPIO keinerlei Code, Aufbau oder Wartung erforderlich. SIPPIO aktiviert alle Anruffunktionen in wenigen Minuten und passt sich skalierend an die Geschäftsanforderungen an, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern und den modernen Arbeitsplatz zu vereinheitlichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sippio.io.

