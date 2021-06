Köln (ots) - Ab sofort erscheint der preisgekrönte Podcast "Rice and Shine" bei WDR COSMO und ZEIT ONLINE. Die Journalistinnen Vanessa Vu und Minh Thu Tran hatten ihn zuvor mehr als drei Jahre unabhängig entwickelt und zehntausende monatliche Hörerinnen und Hörer erreicht. Vu ist Redakteurin von ZEIT ONLINE, Tran arbeitet für WDR COSMO. "Wir wollten immer mehr sein als ein reiner Plauderpodcast. Wir wollten mit allem, was wir im Journalismus gelernt haben, noch unerzählte Geschichten erzählen", sagen die beiden Journalistinnen, "und mit ZEIT ONLINE als recherchestarkem Nachrichtenmedium und COSMO als jungem, kosmopolitischen Sender haben wir ein Dreamteam, mit dem wir unseren Podcast weiterentwickeln können."In "Rice and Shine" sprechen die Journalistinnen über alles, was sie als Kinder vietnamesischer Einwanderinnen und Einwanderer bewegt, aber in den klassischen Medien selten stattfindet. Dabei deckt der Podcast ein breites inhaltliches Spektrum ab: In einer Folge geht es um die Unsicherheit im Umgang mit Traditionen aus der fremden Heimat, in einer anderen um den Niedergang der Bubble-Tea-Läden in Deutschland. Mal bearbeiten Vu und Tran die Themen zu zweit im Gespräch und integrieren Reportage- und Interviewelemente, mal laden sie Gäste ein oder produzieren aufwendige Storytelling-Folgen.Für die Folge "Hamburg 1980" wurden Tran und Vu mit dem CIVIS Top Award ausgezeichnet. Sie dreht sich um den Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in der Hamburger Halskestraße im Jahr 1980.COSMO-Programmchefin Schiwa Schlei freut sich, dass "Rice and Shine" zukünftig auch unter der Marke COSMO erscheint: "Der Perspektivwechsel steht bei COSMO immer im Vordergrund unserer journalistischen Arbeit. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit Minh Thu Tran und Vanessa Vu die derzeit bekanntesten Journalistinnen für das vietnamesische Leben in Deutschland gewinnen konnten. Mit unserer Kooperation mit ZEIT ONLINE tragen wir hoffentlich dazu bei, dass dieser Podcast samt seiner wichtigen Themen mehr Menschen erreicht und sich unsere beiden Hosts noch stärker als bisher als Rolemodels für die junge asiatische Community in Deutschland etablieren."Jochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT ONLINE, erklärt: "Ich freue mich sehr über die Kooperation mit dem WDR, die es uns erlaubt, das Projekt \u201aRice and Shine' gemeinsam zu unterstützen und seine Existenz langfristig zu sichern. Die Zielgruppe des Podcasts weist weit über die vietdeutsche Community hinaus und hat sich zu einer wichtigen Stimme für die postmigrantische Generation entwickelt.""Rice and Shine" erscheint einmal im Monat bei WDR COSMO und ZEIT ONLINE.Hier geht's zum Podcast:www1.wdr.de/radio/cosmo/podcast/rice-and-shine/https://www.zeit.de/serie/rice-and-shineFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationHenning DreesTelefon 0221 220 7124henning.drees@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4954974