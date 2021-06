Der 360 S10, der verdienter Gewinner des Red Dot Design Awards, ist vollautomatisch und verfügt über Multi-Floor-Mapping-Funktion, intelligente Saug- und Wischfunktionen, eine beeindruckende Objektvermeidung sowie ein ultraschlankes Gehäuse. Nun kommt er auf den europäischen Markt zu einem attraktiven Einführungspreis von 599 Euro.

Der Staubsauger-Roboter 360 S10 (Foto: Business Wire)

Überragende Hindernisvermeidung

Hat Ihre Katze das Katzenklo verfehlt? Keine Sorge. Der S10 ist intelligent genug, um zu wissen, dass er manche Verschmutzungen besser ignorieren soll. Mithilfe seiner LiDAR-Sensoren mit drei Augen kann er Objekte identifizieren, um dann zu entscheiden, wie sie zu behandeln sind. Der Hauptlaser scannt einen Bereich von 6 bis 8 Metern, der Frontlaser scannt den Vordergrund, während der Wandlaser ihm erlaubt, um präzise um Objekte herum zu saugen und dabei einen Abstand von wenigen Millimetern einzuhalten. Gemeinsam können diese Sensoren mehr als 100 verschiedene Objekte erkennen.

Ultraschlankes Gehäuse

Die Zeiten, in denen Sie nach Hause kamen und Ihren Reinigungsroboter unter dem Sofa eingeklemmt vorfanden, sind Vergangenheit. Seine Sensoren sind im Gehäuseinneren angebracht, die Unebenheiten, die andere Saugroboter aufweisen, sind daher nicht mehr vorhanden, sodass der nur 8,6 cm hohe S10 um und unter eine Vielzahl von Objekten fahren kann. Aber lassen Sie sich von der schlanken Bauweise nicht täuschen. Unter seiner Haube ist eine Menge los. Vier Modi saugen den Schmutz mit fast einem Drittel mehr Kraft auf als durchschnittliche Modelle, und der 500-ml-Staubbehälter muss nur alle paar Wochen geleert werden. Für Haushalte, die eine intensivere Reinigung benötigen, liegen dem S10 Einweg-Staubbeuteln bei, die die Reinigung des Staubbehälters überflüssig machen. Mit einem Fassungsvermögen von 520 ml ist der intelligente Wassertank größer als die der meisten Staubsauger-Roboter auf dem Markt und kann in einer Anwendung eine Fläche von 200 m² reinigen.

Modernste Mapping-Technologie

Schluss mit ausgelassenen Bereichen, die Sie selbst reinigen müssen. Der S10 erstellt eine präzise Reinigungsroute für Ihren Haushalt und kann bis zu 10 Grundrisse speichern, die er kontinuierlich auf Veränderungen prüft. Mithilfe der LiDARs-Mapping-Technologie scannt das Gerät Ihr Zuhause in 3D, sucht versteckte Ecken und ist in der Lage, besonders hell beleuchtete Bereiche in der Nähe von Fenstern und Schiebetüren zu erfassen. Zudem können die Ultraschallsensoren des S10 die Art der zu reinigenden Oberfläche identifizieren. Dadurch wird Ihr Zottelteppich stärker abgesaugt als Ihre Küchenfliesen.

Automatisch aber vollständig anpassbar

Der S10 nutzt ein Bluetooth-Netzwerk und wechselt nahtlos zwischen mehreren Wi-Fi-Verbindungen, um seine Aufgaben perfekt und ohne jeden Eingriff durch Sie auszuführen. Sie können den Staubsauger via Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbinden und sämtliche Funktionen und Aufgaben des S10 über eine mobile App anpassen. Auf diese Weise können Sie "No-Go-Zonen" einrichten, einen Zeitplan programmieren oder bestimmte Räume für eine intensivere Reinigung konfigurieren. Dabei ist es möglich, nicht nur ganze Räume, sondern auch kleinere, individuell definierbare Bereiche als No-Go- oder No-Mop-Zonen einrichten, etwa der Spielteppich der Kinder oder das Puzzle, mit dem Sie seit Weihnachten beschäftigt sind.

Bis Ende 2021 wird 360 smart life seine Web- und Filialpräsenz weiter ausbauen. Europäische Kunden finden den 360 S10 Staubsauger-Roboter ab sofort im italienischen Onlineshop homecleaner.it.

