Die Skechers GO GOLF Schuhdesigns mit Schriftzeichen sollen sowohl für die europäischen als auch für die US-Teams kreiert werden

Zum ersten Mal wurde Skechers für den Solheim Cup 2021 zum offiziellen Schuhausstatter sowohl der europäischen als auch der US-amerikanischen Golfteams ernannt. Der Schuhausstatter, der für die Entwicklung preisträchtiger Golfschuhe bekannt ist, die von Elite-Athleten wie Brooke Henderson getragen werden, hat für die US-amerikanischen und europäischen Teams ein exklusives Sketchers GO GOLF Elite 3 Schuhdesign entworfen. Golfspielerinnen ebenso wie Caddies und Servicekräfte erhalten diese Schuhe im September während des Turniers des Inverness Club von Toledo, Ohio, USA.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210629005203/de/

Skechers, Official Team Footwear Supplier of the 2021 Solheim Cup, reveals exclusive Skechers GO GOLF Elite 3 and Skechers GO RUN Supersonic styles in United States and European team colors. (Photo: Business Wire)

"Nun, da der Solheim Cup wieder in den USA stattfindet, bietet sich für uns ein perfekter Zeitpunkt, um unsere Partnerschaft im Rahmen dieses geschichtsträchtigen Ereignisses des Frauengolfs auszubauen", sagte Michael Greenberg, President von Skechers. "Nachdem wir einige der europäischen Topspielerinnen während der Turniere von 2017 und 2019 ausgerüstet haben, freuen wir uns darauf, wenn dieses Jahr auch die amerikanischen Frauen die Skechers GO GOLF tragen. Dieses Ereignis ist für uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Fans auf beiden Seiten des Atlantiks zu erreichen und darzustellen, weshalb sämtliche Golfer die innovative Performance und den Komfort der Skechers GO GOLF Schuhe lieb gewonnen haben."

"Gerne erweitern wir die bereits bestehende Partnerschaft mit Skechers. Das Unternehmen wird nun für sämtliche Spielerinnen des Solheim Cup 2021 zum offiziellen Partner für die Schuhausstattung", so die Direktorin des Solheim Cup Turniers, Becky Newell. "Wir wissen, dass das von Skechers gebotene Styling, die Performance und der Komfort perfekt zu unseren Spielerinnen und den Servicekräften auf beiden Seiten des Atlantiks passen."

Catriona Matthew, Kapitänin des europäischen Solheim Cup, sagte: "Was das Turniergolf betrifft, erhalten wir mit den Skechers GO GOLF Schuhen den Tragekomfort, den die Spielerinnen für die drei Wettkampftage des Solheim Cup benötigen. Ich bin begeistert, dass unser Team die Marke zum dritten Mal als Partner gewählt hat."

Pat Hurst, Kapitänin des US-Solheim Cup, kommentierte: "Ich weiß, dass die europäischen Frauen vor zwei Jahren mit Skechers an ihrer Seite erfolgreich teilnahmen. Jetzt, in meinem ersten Jahr als Kapitänin, hoffe ich, dass wir mit Skechers als Unterstützung den Siegerpokal heimholen können."

Zusätzlich zu den Golferinnen, die Skechers Schuhe erhalten, tragen das Servicepersonal sowie die offiziellen Beteiligten das Skechers GO RUN Supersonic Modell in ihren Teamfarben. Dabei werden die Caddies mit einer speziellen, wasserfesten Version ausgestattet. Dieses Jahr versorgt Skechers zum ersten Mal beide Teams mit Schuhen, nachdem das Unternehmen 2017 und 2019 bereits die europäische Seite gesponsert hatte. Bekannt für seine leichten, hochwertigen, stabilen und komfortablen Designs, hat das Modell Skechers GO GOLF auch in der Golfszene einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Dies neben den mehrfach ausgezeichneten Lauf-, Walking- und Trainingsschuhkollektionen der Marke.

Zur Liste der Elitegolfer, die regelmäßig die Skechers GO GOLF Modelle tragen, zählen Brooke Henderson, Colin Montgomerie und Billy Andrade. Skechers GO GOLF Schuhe sind in ausgewählten Skechers Einzelhandelsgeschäften und unter skechers.com sowie bei spezialisierten Einzelhandelspartnern, darunter die Ausstatter von Golfprofis, erhältlich.

Über SKECHERS USA, Inc.

Skechers (NYSE:SKX), das Unternehmen für Komforttechnologie mit Sitz in Südkalifornien, USA, entwirft, entwickelt und vermarktet eine Reihe von Lifestyle- und Leistungssportschuhen sowie Bekleidung und Zubehör in dieser Sparte für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen des Unternehmens sind in den USA und in über 170 Ländern und Territorien weltweit in Kaufhäusern und Spezialgeschäften sowie in 3.989 Skechers Einzelhandelsgeschäften, über Drittanbieter und die E-Commerce-Website direkt für Kunden erhältlich. Das Unternehmen führt sein internationales Geschäft über ein Netzwerk aus globalen Vertriebspartnern, über Joint-Venture-Partner in Asien, Israel und Mexiko sowie über hundertprozentige Tochtergesellschaften in Kanada, Japan, Indien, Europa und Lateinamerika. Weitere Informationen erhalten Sie über about.skechers.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok.

Über den Solheim Cup

Der Solheim Cup kombiniert die Tradition und das Prestige des Golfspiels mit der Liebe für das eigene Land und den eigenen Kontinent. Dieser jedes zweite Jahr, in verschiedenen Spielmodi ausgetragene, internationale Wettkampf findet mit den besten amerikanischen Spielerinnen der Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour und den besten europäischen Spielerinnen der Ladies European Tour (LET) statt.

Die Namensgeber des Solheim Cup waren Karsten und Louise Solheim, Gründer der Karsten Manufacturing Corporation, die die PING Golfausrüstung herstellt. Im Jahr 1990 entwickelte die Familie Solheim, gemeinsam mit den LPGA- und LET-Leitern, das Konzept und wurde zum Sponsor und Namensgeber des Solheim Cup. Heute zählen PING, Rolex und Marathon Petroleum zu den weltweiten Partnern des Solheim Cup.

Das alle zwei Jahre ausgerichtete Ereignis hat sich zur angesehensten internationalen Veranstaltung im professionellen Golf für Frauenteams entwickelt. Der Solheim Cup 2021 findet vom 4.bis 6. September im Inverness Club in Toledo, Ohio, USA, statt. Das Team Europa erreichte 2019 einen atemberaubenden 14,5:13,5 Sieg, die Entscheidung fiel erst mit dem letzten Putt. Das Team USA begibt sich mit einer Führung von insgesamt 10:6 gegenüber dem Team Europa in den Solheim Cup Wettkampf in Ohio.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.SolheimCupUSA.com.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung gemacht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem das zukünftige nationale und internationale Wachstum, die Finanzergebnisse und die Geschäftstätigkeit von Skechers, einschließlich des erwarteten Nettoumsatzes und Gewinns, dessen Entwicklung neuer Produkte, die zukünftige Nachfrage nach dessen Produkten, dessen geplante nationale und internationale Expansion, die Eröffnung neuer Geschäfte und zusätzliche Ausgaben sowie Werbe- und Marketinginitiativen betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich an der Verwendung zukunftsgerichteter Ausdrücke wie "annehmen", "davon ausgehen" "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "vorhaben", "planen", "wird sein", "wird weiterhin", "wird dazu führen", "könnte", "kann", "dürfte" oder jeder Variation dieser Begriffe mit ähnlicher Bedeutung erkennen. Alle derartigen Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder zu ihnen beitragen könnten, gehören die Beeinträchtigung des geschäftlichen und betrieblichen Ablaufs aufgrund der COVID-19-Pandemie; die internationalen wirtschaftlichen, politischen und marktbezogenen Bedingungen, einschließlich der herausfordernden Einzelhandelsmärkte in den USA; die Einhaltung, das Management und die Prognose von Kosten und angemessenen Lagerbeständen; der Verlust bedeutender Kunden; die gesunkene Nachfrage von Einzelhändlern der Branche und die Stornierung von Auftragszusagen aufgrund der mangelnden Beliebtheit bestimmter Designs und/oder Produktkategorien; die Aufrechterhaltung des Markenimages und der intensive Wettbewerb unter den Verkäufern von Schuhen für Verbraucher, insbesondere auf dem hart umkämpften Markt für Funktionsschuhe; das Voraussehen, Erkennen, Interpretieren oder Vorhersagen von Änderungen der Modetrends, der Verbrauchernachfrage nach den Produkten und der verschiedenen oben beschriebenen Marktfaktoren; die Verkaufszahlen während der Frühjahrs-, Schulanfangs- und Weihnachtssaison; und andere Faktoren, die im Jahresbericht von Skechers auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in dessen Quartalsbericht auf Formular 10-Q für die am 31. März 2021 endenden drei Monate aufgeführt oder durch Verweis einbezogen sind. Insbesondere hatte und hat die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft, die Finanzlage, den Cashflow und die Ertragslage von Skechers. Zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie beinhalten unter anderem die Pläne von Skechers als Reaktion auf diese Pandemie, ohne darauf beschränkt zu sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) die Dauer und das Ausmaß der Auswirkungen der Pandemie, (ii) die staatlichen Reaktionen auf die Pandemie, einschließlich der Frage, wie sich solche Reaktionen auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit von Skechers sowie auf die Geschäftstätigkeit der Fabriken und anderer Geschäftspartner von Skechers auswirken könnten, (iii) die Wirksamkeit der Maßnahmen, die Skechers gegen diese Risiken ergreift, und (iv) die Fähigkeit von Skechers, dessen Pläne als Reaktion auf das sich schnell ändernde Einzelhandels- und Wirtschaftsumfeld effektiv und rechtzeitig anzupassen. Unter Berücksichtigung dieser und anderer Risikofaktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bedeutet die dynamische Natur dieser Umstände, dass sich die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen jederzeit ändern können und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Die Liste der genannten Risiken erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sketchers operiert in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld. Es treten immer wieder neue Risiken auf, und wir können weder alle diese Risikofaktoren vorhersagen, noch können wir die Auswirkungen aller dieser Risikofaktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten sollten Sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen als Prognose tatsächlicher Ergebnisse verlassen. Außerdem sollten die ausgewiesenen Ergebnisse nicht als Hinweise auf zukünftige Ergebnisse betrachtet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210629005203/de/

Contacts:

USA:

Jennifer Clay

jennc@skechers.com

EU/UK:

Petra Kereem

petra.kereem@eu.skechers.com