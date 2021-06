Die Gläubiger der Anleihe 2011/17 (DE000 A1K0K5 3) und der Anleihe 2010/15 (DE000 A1E84A 4) der S.A.G. Solarstrom AG i.L., Merzhausen, erhalten die Schlusszahlung in Höhe von 18,23% auf deren festgestellte Forderungen. Die Schlusszahlung an die Depotbanken der Anleihegläubiger werde am 20. Juli 2021 auf die Bestände am 19. Juli 2021 nach Handelsschluss erfolgen. Einschließlich der im Zuge des Insolvenzverfahrens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...