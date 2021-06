von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Das Medikament NVX-CoV2373 erreichte nach zwei Impfungen demnach eine Wirksamkeit von 90,4 Prozent. Auch in einer Kombination mit einem neuen Grippe-Impfstoff liege die Wirksamkeit bei knapp 90 Prozent. Im Herbst werde es hohen Bedarf an COVID-Impfstoff und zugleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...