GlaxoSmithKline 0.12% Koala (ANGIE): Im Plus! Hier wird der Bereich um 17,80 nochmal spannend! Entscheidend für die Zukunft des Kurses ist ob diese Hürde genommen wird. (29.06. 10:37) >> mehr comments zu GlaxoSmithKline: www.boerse-social.com/launch/aktie/glaxosmithkline Symrise 0.47% Koala (ANGIE): Auch hier ist der Weg in den positiven Kursbereich im Anlauf! Die jüngsten Zukäufe sollten den Kurs wieter unterstützen. (29.06. 10:34) >> mehr comments zu Symrise: www.boerse-social.com/launch/aktie/symrise Volkswagen Vz. 1.00% LarryCrown (HANDAUF): Neukauf Volkswagen AG Vorzugsaktien Gewichtung im Portfolio 3,3% Diveidenerwartung 3,5% HV am 22.7.2021 (29.06. 09:54) ...

